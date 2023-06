Ταχύτατα εξαπλώνονται τα πύρινα μέτωπα στον ανατολικό Καναδά, όπου μόνο στο Κεμπέκ υπάρχουν περισσότερες από 100 ενεργές εστίες, υποχρεώνοντας τις αρχές να ζητήσουν χθες Παρασκευή την απομάκρυνση περίπου 11.000 κατοίκων για προληπτικούς λόγους (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Μετά τις δυτικές επαρχίες Αλμπέρτα και Σασκάτσουαν που βρέθηκαν αντιμέτωπες στις αρχές Μαΐου με τον πύρινο εφιάλτη, ήρθε η σειρά του ανατολικού τμήματος του Καναδά, ειδικότερα της Νέας Σκωτίας και του Κεμπέκ.

My goodness, look at this large cluster of wildfires currently burning in Quebec, Canada.

Από τις αρχές του έτους, περισσότερα από 27 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στον Καναδά, οκταπλάσια έκταση σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Επί του παρόντος υπάρχουν 214 ενεργές εστίες, συμπεριλαμβανομένων 93 πυρκαγιών που μαίνονται εκτός ελέγχου σε διάφορα σημεία της καναδικής επικράτειας.

Από την Πέμπτη στο Κεμπέκ ξέσπασαν πολλές νέες εστίες φωτιάς, ιδίως σε περιοχές κοντά στον ποταμό Σεν Λορέν.

The Northwest Territories in Canada are seeing fire season kick off. Multiple fires have started in the remote Northern Province. #wildfire #canada

Also, Quebec saw up to 100 new starts in the last 48 hours. That Province is calling back it’s resources from Alberta.

