Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του, εκτιμώντας ότι «η Γαλλία και η Τουρκία έχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ν’ αντιμετωπίσουν μαζί» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Murad Sezer), επάνω, ο Τζο Μπάιντεν, αριστερά, με τον Ερντογάν).

Μακρόν και Μισέλ

Ανάμεσα στις «προκλήσεις» αυτές, ο γάλλος πρόεδρος αναφέρει, σε μήνυμά του στα γαλλικά και στα τουρκικά στο Twitter, την «επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της Ευρωατλαντικής μας Συμμαχίας, τη Μεσόγειο Θάλασσα».

«Με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω, θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Τα συγχαρητήριά του στον Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε μέσω Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Συγχαρητήρια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή σου ως Πρόεδρος της Τουρκίας. Αναμένω να συνεργαστώ ξανά μαζί σου για την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας τα χρόνια που έρχονται» ανέφερε.

Μήνυμα από Ακσενέρ

Η αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος IYI της Τουρκίας Μεράλ Ακσενέρ συνεχάρη τον Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία της ως αντιπολίτευση.

Μιλώντας από την Αγκυρα, η Ακσενέρ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει ένα μεγάλο μάθημα που πρέπει να πάρει ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να ενεργήσει ως ο πρόεδρος όλων των Τούρκων.

Εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη νικητήρια ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία επέκρινε έντονα τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για την προεδρία Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ζελένσκι και Σολτς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη Ερντογάν, προσβλέποντας στην «ενίσχυση» των σχέσεων μεταξύ των χωρών τους και στη «συνεργασία τους για ασφάλεια και σταθερότητα» στην Ευρώπη.

«Ελπίζουμε σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας για το καλό των δύο χωρών μας καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο Ζελένσκι στο συγχαρητήριο μήνυμά του, στα ουκρανικά και στα τουρκικά, στο Twitter.

Ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς χαρακτήρισε την Τουρκία και τη Γερμανία «στενούς συμμάχους», των οποίων οι «λαοί και οι οικονομίες είναι βαθιά συνδεδεμένοι».

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ερντογάν. Μαζί, θέλουμε να προωθήσουμε την κοινή μας ατζέντα με νέα ώθηση», έγραψε ο καγκελάριος Σολτς στο συγχαρητήριο μήνυμα του στο Twitter.

Μπάιντεν και φον ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter: «Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και σε κοινές παγκόσμιες προκλήσεις».

Τα συγχαρητήριά της εξέφρασε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω Twitter.

«Συγχαίρω τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στις εκλογές. Αναμένω να συνεχίσουμε την οικοδόμηση της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας. Είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ, όσο και για την Τουρκία να εργαστούμε για την προώθηση αυτής της σχέσης προς όφελος των λαών μας», ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.