Καταρρακτώδεις ήταν οι βροχές που έπεσαν στις περιοχές της Μεσογειακής ακτής της Ισπανίας, ενώ είχε προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας.

Στη Μολίνα ντε Σεγούρα στην νοτιοανατολική πλευρά της Μούρθια, βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτυπώνουν τι προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Υπάρχουν αναφορές για παράσυρση αυτοκινήτων, ενώ ακόμα και πεζοί εκτέθηκαν σε κίνδυνο.

Μάλιστα, ένα αγοράκι έπεσε από το καροτσάκι του όταν η μητέρα του επιχειρούσε να περάσει από έναν πλημμυρισμένο δρόμο, με έναν περαστικό να τους σώζει και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Αυτοκίνητο επιχείρησε να περάσει από άλλο πλημμυρισμένο δρόμο, ωστόσο το νερό ήταν πολύ και παρέσυρε το όχημα παρά τις προσπάθειες του οδηγού.

A video from Spain’s southeastern Murcia region showed a driver being swept away by fast-flowing floodwaters https://t.co/BM9X8fCEw3 pic.twitter.com/bP6ISWHN4D

— Reuters (@Reuters) May 27, 2023