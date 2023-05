Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Βίντεο που δημοσιεύει το BBC δείχνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο πλησιάζει στην κύρια είσοδο της Ντάουνινγκ Στριτ. Μοιάζει να επιβραδύνει λίγο πριν πέσει στην πύλη.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, βρισκόταν στην Ντάουνινγκ Στριτ τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά έφυγε λίγο αργότερα για προγραμματισμένη επίσκεψη.

Τμήματα του Whitehall έκλεισαν για το κοινό και τα οχήματα μετά το περιστατικό, ενώ οι πεζοί απομακρύνθηκαν από τους κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Downing Street.

