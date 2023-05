Την πυρκαγιά η οποία στοίχισε τη ζωή 19 παιδιών – δεκαοκτώ μαθητριών και μικρού αγοριού – την Κυριακή σε κοιτώνα σχολείου στη Γουιάνα προκάλεσε έφηβη, εξοργισμένη επειδή της πήραν το κινητό τηλέφωνό της, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητική πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, ό,τι απέμεινε από τον κοιτώνα μετά την πυρκαγιά).

«Μαθήτρια είναι ύποπτη για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς εξαιτίας της κατάσχεσης του κινητού της τηλεφώνου», ανέφερε επίσης χθες Τρίτη η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τη φωτιά στο σχολείο στη Μάχντια, περίκλειστη πόλη ορυχείων και μεταλλείων στη μικρή αγγλόφωνη χώρα της νότιας Αμερικής.

At least 19 students were killed after a fire engulfed a gov’t boarding school in Guyana which serves mostly Indigenous students.

Authorities are investigating whether it was started deliberately ⤵️

🔗: https://t.co/spwzvOOY2z pic.twitter.com/2MDlPoad1b

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 23, 2023