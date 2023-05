Η Ντούα Λίπα έδωσε ένα εκπληκτικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να εντυπωσιάσει με το «black tie φόρεμα».

Η ποπ σταρ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2023 το βράδυ της Παρασκευής, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας Omar La Fraise (Ο βασιλιάς του Αλγερίου) μαζί με τον φίλο της, τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά, γιo του βραβευμένου με Όσκαρ έλληνα σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά.

Το ζευγάρι έκανε το δημόσιο ντεμπούτο του ως ζευγάρι, δείχνοντας τη χημεία τους καθώς κρατούσαν τα χέρια τους και κοιτούσαν ο ένας τα μάτια του άλλου.

Για την περίσταση, η τραγουδίστρια του «Levitating» αγκάλιασε την «άγρια θηλυκή» πλευρά της με ένα μαύρο φόρεμα με έναν ώμο από τον οίκο Celine, το οποίο είχε σκίσιμο μέχρι τον μηρό, ασύμμετρες τιράντες που πλαισίωναν την ανοιχτή πλάτη και τρία διαγώνια κοψίματα στο στήθος και τον κορμό, που κατέληγαν στον δεξιό γοφό. Πρόσθεσε μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα με λουράκια, κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα ασορτί βραχιόλι από την Tiffany & Co. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κότσο με τις μακριές αφέλειες της να πλαισιώνουν το πρόσωπό της, σε συνδυασμό με ένα λαμπερό smoky eye και nude χείλη.

Εν τω μεταξύ, ο Γαβράς φόρεσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και μακριά μαύρη γραβάτα.

Η Λίπα και ο Γαβράς συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της Ντούα από τη μακροχρόνια σχέση της με τον Αnwar Hadid. Η τραγουδίστρια έχει συνδεθεί για λίγο με τον Trevor Noah και τον ράπερ Jack Harlow, αλλά ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι γνωστός για τη δουλειά του σε μουσικά βίντεο, όπως το «Bad Girls» της M.I.A., φαίνεται να είναι το πρώτο της σοβαρό ειδύλλιο.

Εκτός από το φεστιβάλ κινηματογράφου, η τραγουδίστρια του «Love Again» βρίσκεται στις Κάννες για την παρουσίαση της νέας της συλλογής Versace. Ο ιταλικός οίκος ανακοίνωσε τη συνεργασία της νωρίτερα αυτό το μήνα, μαζί με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με την Donatella.

«Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που συν-σχεδίασα τη γυναικεία συλλογή «La Vacanza» για τη Versace με τη Donatella. Εκείνη και εγώ έχουμε δημιουργήσει έναν τόσο ισχυρό δεσμό όλα αυτά τα χρόνια και είμαι τόσο ευγνώμων για την υποστήριξη που έχω λάβει από εκείνη και όλη την ομάδα από την αρχή της καριέρας μου», έγραψε η Λίπα. «Το ότι μου έκανε την τιμή να συν-σχεδιάσω αυτή τη συλλογή και να αφήσω όλες τις καλοκαιρινές μου εμπνεύσεις να ξεσαλώσουν ήταν ένα όνειρο. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη συλλογή και ανυπομονώ να την παρουσιάσω στις Κάννες».

