Ο επιχειρηματίας Σρίσαντ Χιντούτζα, ο μεγαλύτερος γόνος της πιο πλούσιας οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έγινε σήμερα γνωστό.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα μας ΣΠ Χιντούτζα», ανέφερε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της οικογένειας. Ο «SP», όπως αποκαλούνταν ο Σρίσαντ Χιντούτζα, απεβίωσε χθες, Τετάρτη, σύμφωνα μ’ αυτό τον εκπρόσωπο. Ήταν «ένας οραματιστής τιτάνας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ένας ανθρωπιστής και φιλάνθρωπος», πρόσθεσε.

Η οικογένεια Χιντούτζα είναι επικεφαλής του διεθνούς ομίλου Hinduja Group, ο οποίος έχει επιχειρήσεις κυρίως στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και την υγεία και απασχολεί περισσότερους από 150.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Srichand #Hinduja , the Indian-born #billionaire leader of a global business empire and the patriarch of #Britain ’s wealthiest family, has died aged 87, his daughters say. https://t.co/EcKvrhYrw4

Η οικογενειακή περιουσία υπερβαίνει τα 28 δισεκατομμύρια στερλίνες, σύμφωνα με την κατάταξη των Sunday Times για το 2022.

Ο Σρίσαντ Χιντούτζα είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας οικογενειακής διένεξης ενώ έπασχε από άνοια. Η υπόθεση είχε έρθει στη δημοσιότητα το Νοέμβριο, όταν την υπόθεση ανέλαβε η δικαιοσύνη.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν είχε την κατάλληλη φροντίδα, με αποτέλεσμα ένας δικαστής να εξετάσει το ενδεχόμενο να τον βάλει σε δημόσιο οίκο ευγηρίας.

Ο Χιντούτζα είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο το Μάρτιο 2021, αλλά, όταν η υγεία του βελτιώθηκε, η οικογένειά του δεν είχε καταφέρει να βρει κάποια λύση για τη στέγαση και τη φροντίδα του, παρά «την εξαιρετική έκταση των οικονομικών μέσων τους», είχε εξηγήσει ο δικαστής.

«Μου είχαν πει πως είναι ένας άνθρωπος αγαπητός και σεβαστός. Όμως δεν ήταν αυτό που του συνέβη. Δεν έγινε σεβαστός» στην υπόθεση αυτή, είχε δηλώσει ο δικαστής.

Η συνεννόηση στους κόλπους της οικογένειας είχε διαλυθεί έπειτα από διένεξη σχετικά με μια τράπεζα στην Ελβετία.

Chairman of #Hinduja Group Srichand Parmanand Hinduja died in London following an illness.

He was a British passport holder. 87-year-old business tycoon was the eldest of the four brothers. SP Hinduja and his brothers Gopichand and Prakash were accused of receiving around 81… pic.twitter.com/K6mSATVRNN

