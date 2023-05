Η επόμενη ημέρα, μετά την στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ′, βρίσκει τους Βρετανούς να γιορτάζουν.

Χιλιάδες πάρτι και γεύματα πραγματοποιούνται από το πρωί σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

Το «Μεγάλο Γεύμα Στέψης», όπως αποκαλείται η εκδήλωση, είναι γεύμα όπου οι γείτονες και οι κοινότητες μοιράζονται φαγητό και διασκεδάζουν όλοι μαζί.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα συνταγή για πίτα κις, που είναι η αγαπημένη του Βασιλιά Καρόλου.

Στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα δίνουν το «παρών» και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ευχαριστούν τους πολίτες για τη συμμετοχή τους στο ιστορικό γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου, ο αδερφός δηλαδή του βασιλιά Καρόλου, Έντουαρντ και η σύζυγός του Σόφι, παρευρίσκονται σε ένα μεγάλο γεύμα στο Κράνλεϊ του Σάρεϊ.

Η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, Τιμ Λόρενς, σε ένα κοινοτικό πάρτι στους δρόμους του Σουίντον ενώ οι κόρες του πρίγκιπα Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία,, σε ένα μεγάλο γεύμα στο Ουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ξεκουραστούν και δεν θα πραγματοποιήσουν δημόσια εμφάνιση.

Στο μήνυμα που έστειλαν, ανέφεραν: «Σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας σε καθέναν από εσάς και σε όλους όσοι θα είναι μαζί σας και ελπίζουμε να έχετε ένα αληθινά ευχάριστο γεύμα».

“Whether this is your first ever Big Lunch or whether it is an annual part of your local calendar, we send our warmest good wishes to each one of you, and all those who will be with you, at what we hope will be a truly enjoyable event for everyone.”

