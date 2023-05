Το εκλογοδικείο – η εθνική εφορευτική επιτροπή – της Παραγουάης διέψευσε κατηγορηματικά χθες Τρίτη πως διαπράχθηκε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, ενώ ο δεξιός εκλεγμένος πρόεδρος, Σαντιάγο Πένια απηύθυνε έκκληση να επικρατήσει ηρεμία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του υποψηφίου που ήρθε τρίτος και καταγγέλλει παρατυπίες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε περίπου 70 προσαγωγές σε διάφορες τοποθεσίες της χώρας της Λατινικής Αμερικής τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη για διατάραξη της δημόσιας τάξης ή απείθεια, χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς.

Αναφέρθηκαν επίσης σποραδικοί αποκλεισμοί δρόμων, όμως η κυκλοφορία είχε αποκατασταθεί παντού χθες το πρωί.

Στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, μερικές εκατοντάδες οπαδοί του «αντισυστημικού» υποψήφιου Παραγουάιο Κούμπας διαδήλωσαν το βράδυ προχθές Δευτέρα και αναφέρθηκαν αψιμαχίες με την αστυνομία κοντά στο εκλογοδικείο, που άρχισε διαδικασία για να επαληθεύσει τα αποτελέσματα χθες.

🇵🇾 Images of a police patrol burned by protesters denouncing electoral fraud in Paraguay.#Paraguay #Protest #news pic.twitter.com/tkDMkxXiqO

— F.M NEWS (@fmnews__) May 2, 2023