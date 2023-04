Τη συζήτηση που είχε με «παράγοντα» της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν κατονομάζει, με αφορμή την παρακολούθησή της μέσω Predator, δημοσιοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook, η Άρτεμις Σίφορντ.

Η Σίφορντ, πρώην μάνατζερ της ΜΕΤΑ (μητρικής εταιρείας του facebook) σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφαλείας, υπήρξε θύμα παρακολούθησης μέσω του κινητού της με το παράνομο λογισμικό που φέρεται να έγινε με τη χρήση πανομοιότυπου sms με αυτά που έστελνε το emvolio.gov.gr.

Η συζήτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή της η Σίφορντ, γρήγορα πήρε άσχημη τροπή με τον «παράγοντα» της ΝΔ να την αμφισβητεί για την παρακολούθηση, λέγοντάς της ότι «δεν είναι αρκετά σημαντική» και να την προτρέπει να «φύγει από τη χώρα» γιατί «δεν θέλουμε ανθρώπους σαν εσένα».

Στην αρχή της ανάρτησής της, η Αμάντα Σίφορντ επικαλείται τον Upton Sinclair και τη φράση του: «It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it» που σημαίνει: «Είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον να καταλάβει κάτι, όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει».

Η ανάρτηση της Άρτεμις Σίφορντ:

«Ελλάδα, 2023.

Βράδυ, μπαρ στους Δελφούς, συζήτηση με (πρώην) φίλο και (μη κυβερνητικό) “παράγοντα” της ΝΔ. Μορφωμένο, επιτυχημένο, κάποιας ηλικίας.

Εγώ–“Γεια σου χ, καιρό έχω να σε δω!”

Με την μια, αυτός— “Δεν είναι πράγματα που λες αυτά, σε χρησιμοποιεί η αριστερά, η κυβέρνηση δεν έχει να κάνει τίποτα με τις παρακολουθήσεις.”

Εγώ—¨ναι το ξέρω είναι πολύ λυπηρό και περίεργο…αλλά ξέρεις τα στοιχεία τις περίπτωσης μου…”

“Λες μαλακίες, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία.”

“Μα εδώ τα έχω, να στα δείξω…”

“Όχι βέβαια, δεν θέλω να τα δω..¨

Κατευθείαν —

“Σιγά μην έγινε αυτό σε σένα, σόρρυ που στο λέω αλλά δεν είσαι αρκετά σημαντική.”

“Μα τι είναι αυτά που λες.. Είναι άσχημα τα πράγματα στην χώρα….”

¨Σήκω φύγε τότε.”

“Μα τι λες, μου λες να φύγω από την χώρα”?

¨Ναι, να φύγεις, δεν θελουμε ανθρώπους σαν και σένα.”

¨Δεν γίνεται να μου τα λες αυτά, δεν έχεις κόρη, αλλά αν είχες σκέψου να της συνέβαινε κάτι τέτοιο…”

“Στην δικά μου κόρη δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο».»

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθώ σ’ αυτή τη θέση – Μας αφορά όλους»

Η Άρτεμις Σίφορντ, μίλησε για την παρακολούθησή της μέσω Predator στην εκδήλωση του Inside Story για το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιέγραψε το σοκ που υπέστη και εξήγησε γιατί εν δυνάμει απειλείται ο κάθε πολίτης, όσο αυτό παραμένει ανεξέλεγκτο.

Ξεκίνησε την τοποθέτησή της με την έκκληση να ακούσουν όλοι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και ιδεολογίας τα γεγονότα με καθαρό μυαλό.

«Για να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία πρέπει να έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων. Να δούμε δηλαδή τι έγινε. Όταν για σοβαρά θέματα μια κοινωνία δεν μπορεί να φτιάξει κοινά δεδομένα τότε αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα στη δημοκρατία» είπε, παραλληλίζοντας την υπόθεση των υποκλοπών και τα όσα -ενίοτε αντιφατικά- έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα, με τα «alternative facts» στην Αμερική το 2016 επί Τραμπ, «που μας οδήγησαν κάπου πολύ άσχημα».

Η κυρία Σίφορντ εξηγώντας τι είναι το predator σημείωσε ότι πρόκειται για την «πιο κατάφορη μορφή παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ελευθεριών που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τεχνολογία».

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι εγώ ποτέ δεν περίμενα να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Είμαι απλή πολίτης, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο, δεν είμαι δημοσιογράφος. Αν μου λέγατε ένα χρόνο πριν ότι θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση θα σας έλεγα τρελούς. Ακόμη δεν ξέρω γιατί με παρακολουθούσαν. Όχι μόνο δεν μπορώ να φανταστώ ένα λόγο εθνικής ασφάλειας για να με παρακολουθούσαν […] αλλά και κανένα άλλο κίνητρο» είπε η ίδια για να τονίσει ότι: «οπότε αν πιστεύετε ότι εμένα δεν με απασχολεί αυτό, εγώ είμαι ασφαλής, σκεφτείτε ότι σήμερα μπορεί να είμαι εγώ αύριο να είστε εσείς ή κάποιος δικός σας, ή ο δικηγόρος σας, ο συνεταίρος σας ή ο ψυχολόγος σας. Οπότε και πάλι με ένα τρόπο θα σας παρακολουθούν μέσω αυτού. Η κατάσταση είναι πραγματικά τρομακτική».