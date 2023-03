Το ζήτημα των υποκλοπών εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα και να αμαυρώνει την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, με το όνομα της χώρας να αναφέρεται σε σχετικές συζητήσεις στο ευρωκοινοβούλιο συνοδευόμενο από καθόλου κολακευτικά σχόλια. Αντιθέτως γίνονται παραλληλισμοί με χώρες που δεν φημίζονται για την ποιότητα της δημοκρατίας τους και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.

Την καταδίκη του για τις παρακολουθήσεις και τη χρήση του Predator εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλτις Ντομπρόβσκις, στηλιτεύοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που ακόμη δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα που της έχει απευθύνει για το ζήτημα η Κομισιόν.

Ειδικότερα, το σκάνδαλο των υποκλοπών, η παράνομη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator και η εξαγωγή του από ελληνικό έδαφος συζητήθηκε και σήμερα, Τρίτη, στη διάρκεια συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου.

«Τέτοιου είδους κατασκοπεία συμπολιτών και πολιτικών αντιπάλων ξεκάθαρα δε πρέπει να γίνεται», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για θέματα Εμπορίου, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στην εισήγησή του, επικαλούμενος μάλιστα την καταγωγή του από τη Λετονία, πρώην μέλος της Σοβιετικής Ένωσης, για να τονίσει ότι γνωρίζει καλά και από πρώτο χέρι τι σημαίνει ένα καθεστώς να παρακολουθεί τους πολίτες του.

«Τα κατασκοπευτικά λογισμικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τις νόμιμες χρήσεις τους που δεν είναι άλλες από την επιβολή του νόμου και τη διαφύλαξη της ασφάλειας», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι είναι τα συστήματα δικαιοσύνης σε εθνικό επίπεδο που πρέπει να εξασφαλίζουν τη νόμιμη χρήση αυτών των λογισμικών.

Και αποκάλυψε με έκδηλη την απογοήτευση του ότι η Κομισιόν έχει απευθύνει αίτημα προς την Ελλάδα για διευκρινίσεις σχετικά με τις εξαγωγικές άδειες του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη, ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου, χωρίς όμως να έχει πάρει μέχρι στιγμής απάντηση.

Από την πλευρά του και ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, σημείωσε ότι η Κομισιόν έχει ζητήσει εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς επίσης και ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Commissioner @VDombrovskis has asked clarification of the GR 🇬🇷 and CY 🇨🇾 governments about exports of #spyware to ao Sudan and Madagascar. No reply so far. @EP_PegaInquiry

Σε tweet της και η ευρωβουλευτής και εισηγήτρια της Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, Σόφι ιν’τ Βελντ, επιβεβαίωσε τα παραπάνω, κάνοντας λόγο για σιωπή ιχθύος.

«Ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ζήτησε διευκρινίσεις από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με τις εξαγωγές λογισμικών κατασκοπείας στο Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη. Καμία απάντηση μέχρι στιγμής» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της. Των παραπάνω προηγήθηκε ερώτηση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέλιου Κούλογλου.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από 8 μέρες, η New York Times σε ένα άρθρο κόλαφο για την Ελλάδα και τη στάση της στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έσκασε, αλλά δεν ερευνάται με τους ρυθμούς που επιβάλλεται για να λάμψει η αλήθεια, αποκάλυψε ότι στο στόχαστρο τόσο του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και της ΕΥΠ βρέθηκε βρέθηκε η πρώην μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας της Meta και μέλος στο ευρωπαϊκό κέντρο του αμερικανικού think tank Atlantic Council, Άρτεμις Σίφορντ.

BREAKING: #Predator spyware used on manager at @Meta‘s security & trust team.@ArtemisSeaford is first known 🇺🇸US national hacked w/Predator in the EU.

We @citizenlab found infection.

Mercenary spyware is spiraling out of control. 1/

By @MatinaStevishttps://t.co/6sZdzoDdaB pic.twitter.com/VKAjqgkmS7

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 20, 2023