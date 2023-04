Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι η Ρωσία «παίζει παιχνίδι» στο εξωτερικό επηρεάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων. Ένα τέτοιο σχέδιο μέσα στη Γερμανία φέρνει στο φως η εφημερίδα Washington Post που κάνει λόγο για τη δημιουργία αντιπολεμικής συμμαχίας από το Κρεμλίνο με το «πάντρεμα» ακροδεξιών και ακροαριστερών παρατάξεων.

Όπως γράφει η αμερικανική εφημερίδα περίπου 13.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στις 25 Φεβρουαρίου, ζητώντας τον τερματισμό της αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Επικεφαλής της συγκέντρωσης ήταν η Ζάρα Βάγκενκνεχτ, μέλος του κοινοβουλίου με το αριστερό κόμμα Die Linke.

«Δεν θέλουμε η Γερμανία να μπει βαθύτερα σε αυτόν τον πόλεμο», κατέστησε σαφές η Βάγκενκνεχτ από το βήμα της συγκέντρωσης, καταδικάζοντας μεν την αιματοχυσία στην Ουκρανία χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στη ρωσική εισβολή.

Ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Βερολίνο ήταν ο 66χρονος Γιούργκεν Ελζέσερ του ακροδεξιού περιοδικού Compact και άλλα μέλη του δεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) που επευφημούσαν τη Βάγκενκνεχτ που ζητούσε το τέλος του γόρδιου δεσμού με την Ουκρανία. Το προαναφερόμενο περιοδικό μάλιστα είχε πρόσφατα, υποστηρίξει, στο πρωτοσέλιδό του ότι η Βάγκενκνεχτ θα είναι «η καλύτερη καγκελάριος» για τη Γερμανία ως «υποψήφια της αριστεράς και της δεξιάς».

Πολιτικά αντίθετες δυνάμεις, της άκρας αριστεράς από τη μία πλευρά και της άκρας δεξιάς από την άλλη, συσπειρώνονται στο Βερολίνο υπό το λάβαρο της ειρήνης εδώ και μήνες, αν και η ένωση παραμένει προς το παρόν ad hoc και ανεπίσημη.

Αυτό το πάντρεμα, ωστόσο, των ακραίων του γερμανικού πολιτικού φάσματος αποτελεί στόχο του Κρεμλίνου και έχει μάλιστα συζητηθεί από υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη Μόσχα, υπογραμμίζει η Washington Post, επικαλούμενη το περιεχόμενο ρωσικών εγγράφων του 2022 τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών η οποία ωστόσο δεν κατονομάζεται.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο τους, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου ζήτησαν από άλλα στελέχη του ρωσικού κρατικού μηχανισμού, που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη στρατηγικής, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη Γερμανία, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός «αντιπολεμικού κινήματος» το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προκειμένου να αμβλυνθεί η υποστήριξη της Γερμανίας αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης προς την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σεργκέι Κιριένκο, κορυφαίος αξιωματούχος του Κρεμλίνου, συγκέντρωσε στις 13 Ιουλίου μια ομάδα Ρώσων και τους είπε ότι η Γερμανία επρόκειτο να γίνει «το επίκεντρο» των προσπαθειών της Μόσχας για να υπονομευθεί η υποστήριξη που λαμβάνει η Ουκρανία από την Ευρώπη.

Exclusive: Marrying Germany’s far right and far left is a Kremlin goal, according to a trove of Russian documents reviewed by The Washington Post. https://t.co/tzMqiwP7SA

