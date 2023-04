Την υπεράσπιση του Αλέξη Γεωργούλη ενώπιον των βελγικών Αρχών έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Olivia Venet και Cedric Vergauwen, με την πρώτη να μιλά για την υπόθεση του Έλληνα ευρωβουλευτή.

Όπως είπε, η πλευρά του Αλέξη Γεωργούλη ενημερώθηκε στις αρχές Απριλίου για το αίτημα άρσης της ασυλίας του, μετά τις καταγγελίες της Ελένης Χρονοπούλου, ωστόσο κάνει γνωστό ότι δεν έχει λάβει αντίγραφα της δικογραφίας.

Η Olivia Venet υπογραμμίζει ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.





«Στις αρχές Απριλίου του 2023, ο Αλέξης Γεωργούλης έμαθε έκπληκτος, με αφορμή την αίτηση άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, ότι η κυρία Χρονοπούλου είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του κατηγορώντας τον για ασελγείς πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο του 2020 στις Βρυξέλλες. Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται επισήμως. Ο κ. Γεωργούλης αντικρούει τις κατηγορίες της κ. Χρονοπούλου από κάθε άποψη» σημειώνει.

Παράλληλα, η δικηγόρος του Έλληνα ευρωβουλευτή υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ο Αλέξης Γεωργούλης έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, ώστε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.

«Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις βελγικές αρχές για την αποκατάσταση της αλήθειας. Μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε να ακουστεί από τις ανακριτικές υπηρεσίες προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες αυτές. Αναμένει αυτή την κλήση, παραμένει στη διάθεση των βελγικών αρχών και ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει το συντομότερο δυνατό» προσθέτει η δικηγόρος.

Η καθυστέρηση

Παράλληλα, η δικηγόρος του Αλέξη Γεωργούλη σημειώνει την καθυστέρηση στην αντίδραση των βελγικών Αρχών και το γεγονός ότι οι διαδικασίες «έτρεξαν» λίγο πριν τις εκλογές στην Ελλάδα.

«Ο κ. Γεωργούλης δεν μπορεί παρά να ανησυχεί για τη χρονική στιγμή αυτής της έρευνας και λυπάται βαθύτατα. Πράγματι, ενώ τα γεγονότα και η καταγγελία χρονολογούνται από το 2020, είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα η καταγγελία αυτή δημοσιοποιείται – ακριβώς λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα» σημειώνει.

Δεν έχουν λάβει τη δικογραφία

Τέλος, η Olivia Venet αναφέρει ότι η πλευρά του Έλληνα ευρωβουλευτή δεν έχει λάβει γνώση των όσων έχει πει στη δικαιοσύνη η καταγγέλλουσα.

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βελγική νομοθεσία κατοχυρώνει το απόρρητο της έρευνας και δεν επιτρέπει την αποκάλυψη του περιεχομένου μιας προκαταρκτικής έρευνας στο κοινό» τονίζει και συμπληρώνει πως «ο κ. Γεωργούλης και ο συνήγορός του δεν είχαν πρόσβαση στο φάκελο και δεν θα γίνει κανένα περαιτέρω σχόλιο σε αυτό το στάδιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Olivia Venet:

«At the beginning of April 2023, Alexis Georgoulis was stunned to learn, on the occasion of a request for the lifting of his parliamentary immunity, that Mrs Chronopoulou had lodged a complaint against him accusing him of acts of indecency that allegedly took place in January 2020 in Brussels. These claims are formally contested. Mr. Georgoulis refutes Ms. Chronopoulou’s accusations in every respect.

Alexis Georgoulis has asked for his parliamentary immunity to be lifted so that all light can be shed on this affair. He has full confidence in the Belgian authorities to establish the truth. Through his lawyers, he has asked to be heard by the investigating services in order to explain these accusations. He is awaiting this summons, he stays at the disposal of the Belgian authorities and hopes that this can be done as quickly as possible.

Mr Georgoulis cannot help but be concerned by the timing of this investigation and deeply regret it. Indeed, while the facts and the complaint date back to 2020, it is regrettable that it is only 3 years later that this complaint becomes public – precisely a few weeks before the elections in Greece.

It should be noted that Belgian law enshrines the secrecy of the investigation and does not allow the contents of a preliminary investigation to be revealed publicly.

Mr Georgoulis and his counsel have not had access to the file and no further comment will be made at this stage».