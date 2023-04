Στο Άμστερνταμ βρίσκεται από εχθές ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ολλανδία, μετά το 2000, «ένδειξη μίας νέας δυναμικής μεταξύ των δύο χωρών μετά το Brexit», όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Ελιζέ.

Στο πρόγραμμα του Μακρόν ήταν και η επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, όπου εκεί συνέβη κάτι απρόσμενο.

Την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος έβγαινε από το αυτοκίνητό του, ένας άνδρας προσπάθησε να τον πλησιάσει ενώ φώναζε «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ!».

Τότε οι άνδρες της προσωπικής φρουράς του Μακρόν επενέβησαν σε δευτερόλεπτα, βάζοντας κάτω και ακινητοποιώντας τον άντρα.

Υπενθυμίζεται πως με ένταση και επεισόδια ξεκίνησε χθες η διήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του Μακρόν στη Χάγη -προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Nexus-, ο Γάλλος πρόεδρος υποχρεώθηκε να σταματήσει για λίγη ώρα να ομιλεί όταν νεαρά άτομα από το ακροατήριο άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της μεταρρύθμισης του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος και να ξεδιπλώνουν πανό, τα οποία έγραφαν στα αγγλικά: «Νομίζω ότι χάσαμε κάτι: πού είναι η γαλλική δημοκρατία;», «Παρακάμψατε ξανά τη Βουλή», «Δεν τηρείται η σύμβαση για το κλίμα», «Πότε θα ακούσετε τα εκατομμύρια των ανθρώπων στο δρόμο;» κ.λπ.

Dutch Demonstrators Accost Macron During His Speech In The Netherlands

«President of violence and hypocrisy.»

And they are right 👇🏻 pic.twitter.com/g5HWtSnwrU

— Angelus caelis 🇮🇱 (@caelisangelus) April 11, 2023