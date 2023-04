Ελεύθερη με ηλεκτρονική επιτήρηση αφήνεται η Εύα Καϊλή, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Η ελληνίδα ευρωβουλευτής, που έγινε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του σκανδάλου διαφθοράς που κατέκλυσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφυλακίστηκε την Τετάρτη μετά από περισσότερους από τέσσερις μήνες στη φυλακή.

Η βουλευτής θα τεθεί πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι, επιβεβαίωσε στο Euronews ο δικηγόρος της, Σβεν Μαρί. «Δεν θα σχολιάσω περισσότερο, εκτός από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί» είπε o Μαρί σε μια σύντομη δήλωση.

Ακόμα, ο Σβεν Μαρί έχει δηλώσει στα ΜΜΕ ότι οι Βέλγοι ανακριτές δεν έχουν κανένα νέο στοιχείο για να υποστηρίξουν την υπόθεση εναντίον της Εύας Καϊλή και επιτέθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα επειδή την κράτησε πίσω από τα κάγκελα ως «τρόπαιο».

