Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους, από την ανατροπή δύο πλοιαρίων στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: At least eight people are dead after two boats capsized off San Diego, emergency officials say. https://t.co/KRFRk6HIH6

— ABC News (@ABC) March 12, 2023