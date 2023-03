Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους της Ελλάδας μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τόσες ζωές χθες το βράδυ κοντά στη Λάρισα», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Όλη η Ευρώπη πενθεί μαζί σας. Εύχομαι επίσης ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», τονίζει. «Είμαστε δίπλα σας», καταλήγει στα ελληνικά η κ. φον ντερ Λάιεν.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.

The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2023