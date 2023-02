Οι κατολισθήσεις (φωτογραφία, επάνω, από το AP/Jose Sotomayor) στη νομαρχία Αρεκίπα του νότιου Περού στοίχισαν τη ζωή σε δεκαέξι ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους 27, ενώ 20 εξακολουθούν να αγνοούνται και οι πληγέντες συνολικά ξεπερνούν τους 12.000, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αλλεπάλληλων κατολισθήσεων, που άρχισαν την Κυριακή, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, έκανε λόγο για 15 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Ολα τα θύματα εντοπίζονται στην περιφέρεια Μαριάνο Βαλκάρσελ, στην επαρχία Καμανά, δυτικά από την πόλη Αρεκίπα και περίπου 840 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες στις πόλεις Μίσκι, Σαν Μαρτίν, Σεκότσα και Ουράσκι, όπου δρόμοι, κατοικίες και σχολεία καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε το INDECI.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν έξι ενήλικοι, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 20 και 70 ετών, κι ένα παιδί τεσσάρων ετών. Δεν δόθηκαν στοιχεία για τα υπόλοιπα εννιά θύματα.

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με λαϊκό ξεσηκωμό από τον Δεκέμβριο, με κεντρικό αίτημα την αποχώρησή της από το αξίωμα, τη διάλυση του κοινοβουλίου και την άμεση προκήρυξη πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Τρίτη κι επιθεώρησε τις ζημιές από αέρος.

