Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει την ρήση «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», όταν κάποιος θέλει να δώσει έμφαση στο καλό ξεκίνημα που επιβάλλεται να έχει μια προσπάθεια;

Πολλοί θεωρούν μάλιστα πως πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή, θέλοντας έτσι να αναδείξουν το πλεονέκτημα που αποκτά κάποιος πραγματοποιώντας μια καλή αρχή.

Είναι όμως πάντα έτσι; Δεν έχει δικαίωμα στη ελπίδα όποιος δεν κάνει ξεκίνημα με το… δεξί; Όχι βέβαια και η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Αλέξανδρο Ιωάννη Γκίννη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα αλπικού σκι φανερώνει του λόγου το αληθές.

Ο Έλληνοαμερικανός σκιέρ χάρισε στη χώρα μας το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σκι και δεν χωρά αμφιβολία πως οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τον Γκίννη.

Κι αυτό γιατί δεν είχε καλή εκκίνηση στον αγώνα, δεν κατάφερε να αποδώσει βάσει των σπουδαίων δυνατοτήτων του και πολλοί πίστεψαν πως δεν θα πετύχαινε μια σημαντική διάκριση.

Έλα όμως που όλοι αυτοί λογάριαζαν χωρίς το πείσμα και την δύναμη του Γκίννη.

Αποδείχθηκε λοιπόν περίτρανα ότι ο Ελληνοαμερικανός σκιέρ είχε να «πει» πολλά στον μεγάλο αγώνα και κατάφερε να ανατρέψει τα προγνωστικά με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο.

Ο Γκίννης κατόρθωσε ν’ ανέβει στο βάθρο κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον αγώνα τεχνικής κατάβασης χαρίζοντας μια σπουδαία επιτυχία στη χώρα μας.

Η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Σαμονί της Γαλλίας αναδεικνύει το ταλέντο και την μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ο Γκίννης, ο οποίος αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα από το 2020.

Από 23ος στο μετάλλιο

Αναφερθήκαμε στον πρόλογο στο κακό ξεκίνημα που είχε στον αγώνα ο Γκίννης καθώς τίποτε δεν δούλεψε σωστά για τον Ελληνοαμερικανό σκιέρ, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 23η θέση της κατάταξης.

Κι όμως ο Γκίννης έκανε την διαφορά στη δεύτερη προσπάθεια του, εντυπωσιάζοντας με τον τρόπο που ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Ακόμα και οι αντίπαλοί του… έτριβαν τα μάτια τους βλέποντας τον Γκίννη να ανατρέπει την εις βάρος του κατάσταση και να φτάνει στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.

Κι όσο για τον ίδιο; Είχε βεβαίως κάθε λόγο να πανηγυρίσει με έντονο τρόπο την μεγάλη επιτυχία του.

Η καριέρα στις ΗΠΑ και η συμμετοχή με τα ελληνικά χρώματα

Ο Γκίννης έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ενασχόληση του με το σκι είχε βεβαίως να κάνει και με τον επαγγελματικό βίο του πατέρα του, καθώς ο τελευταίος διατηρούσε σχολή σκι στον Παρνασσό.

Έτσι ο Αλέξανδρος Ιωάννης αγάπησε από μικρός τα χιόνια και το σκι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξεχωριστή πορεία.

JETT SEYMOUR. 7th Place.

LUKE WINTERS 12th place.

PS this is Jett’s first World Cup points!! From bib 59!!!!!

Let’s go!!!! #StifelUSAlpineTeam pic.twitter.com/P358Tjhjqk

— Stifel U.S. Alpine Team (@usalpineskiteam) February 4, 2023