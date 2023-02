Πνέει τα μένεα η τουρκική ηγεσία, μετά το κλείσιμο προξενείων δυτικών χωρών στην Κωνσταντινούπολη, λόγω φόβου τρομοκρατικού χτυπήματος.

Μετά τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, που μίλησε για ψυχολογικό πόλεμο σε βάρος της Άγκυρας και επιτέθηκε στις ΗΠΑ, τη σκυτάλη της αντιδυτικής ρητορικής, πήρε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος κατηγόρησε τις χώρες, ότι δεν μοιράζονται με την Τουρκία σημαντικές πληροφορίες.

«Πιστεύουμε ότι είναι εσκεμμένη κίνηση» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού.

Συμπληρώνοντας πως «οι χώρες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν την Τουρκία εάν υπάρχει τρομοκρατική απειλή», υποστήριξε πως δεν μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα με την Άγκυρα.

#BREAKING On Western countries closing consulates in Istanbul for ‘security reasons,’ Turkish Foreign Minister Cavusoglu says: ‘We think this was deliberate’ pic.twitter.com/dPBHQSMcKx

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 3, 2023