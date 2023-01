Ένα νέο βίντεο από το 2021, το οποίο «καίει» τον Ζεράρ Πικέ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο τον επεισοδιακό χωρισμό του πρώην ποδοσφαιριστή με την Σακίρα.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που κυκλοφορεί αφορά μια συνέντευξη μέσω zoom, που έδωσε ο ισπανός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής από το σπίτι του το 2021.

Σε αυτό φαίνεται εκείνος να κάνει νεύματα σε κάποιον, ενώ στην επόμενη σκηνή φαίνεται μια γυναίκα να περνάει από πίσω του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Page Six, η Σακίρα είναι συντετριμμένη, αφού το βίντεο αυτό είναι στο σπίτι του ζευγαριού, όταν εκείνοι ζούσαν ακόμα μαζί.

Πηγή ανέφερε στην Page Six ότι η τραγουδίστρια είναι «συντετριμμένη από την στιγμή που είδε ότι αυτή η γυναίκα ένιωθε ξεκάθαρα σαν στο σπίτι της στο χώρο που μοιραζόταν το ζευγάρι με τα παιδιά του».

Shakira ‘devastated’ over ex Gerard Pique’s alleged affair with new girlfriend https://t.co/eBKJtQAMAh pic.twitter.com/9k5HJ2ufM6

— Page Six (@PageSix) January 7, 2023