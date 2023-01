Στη Σαουδική Αραβία έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (2/1) ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ξεκίνησε το μεσημέρι το ταξίδι του από τη Μαδρίτη και λίγο πριν τις 22:00 το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ριάντ.

Πλέον αυτό που έχει σειρά είναι το δεύτερο μέρος των ιατρικών του τεστ και το απόγευμα της Τρίτης (03/01, 18:00) ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς της Αλ Νασρ στο χωρητικότητας 30.000 θέσεων «Mρσουλ Παρκ».

Cristiano Ronaldo has just landed in Riyadh ahead of his move to Al Nassr 🟡🛬 #Ronaldo

Second part of medical will be done on Tuesday, then he will be unveiled as new signing.

🎥 @ariyadhiah_br pic.twitter.com/a4vPUbaHFP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2023