Στο πένθος βύθισε το Βατικανό η είδηση του θανάτου του πρώην Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ σε ηλικία 95 ετών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

O εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, επιβεβαίωσε ότι ο Βενέδικτος πέθανε το πρωί του Σαββάτου. «Με λύπη σας πληροφορώ ότι ο Ομότιμος Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ εκοιμήθη σήμερα στις 9.34 το πρωί στη Μονή Mater Ecclesiae στο Βατικανό».

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT

— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022