Μια ακόμα φορά που η Ελλάδα διακρίνεται για τις γεύσεις της. Η ελληνική κουζίνα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης του ιστότοπου Tasteatlas.

Ο ιστότοπος Tasteatlas διαμορφώνει τη λίστα του βάσει ψηφοφορίας του κόσμου για τα συστατικά, τα πιάτα και τα ροφήματα. Και, όπως φαίνεται από τη δεύτερη θέση της κατάταξης στην παγκόσμια λίστα, οι τουρίστες ψηφίζουν ελληνικά.

Απίστευτο: Τρώτε πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα; Θα… χαζέψετε

Στην πρώτη θέση ψηφίστηκε η γειτονική Ιταλία, με την Ελλάδα να κατατάσσεται δεύτερη και η Ισπανία τρίτη. Η νότια Ευρώπη φαίνεται να έχει βρει το μυστικό της γαστρονομίας, κάτι που επιβεβαιώνεται έμπρακτα από τους τουρίστες.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας Tasteatlas ξεχωρίζουν το ελαιόλαδο Καλαμάτας, τα φυστίκια Αιγίνης, τα ροδάκινα Νάουσας, το σαγανάκι και τον ντάκο.

Ανάμεσα στα μαγαζιά που έχουν ξεχωρίσει όσοι έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας βρίσκονται το Πεσκέσι στο Ηράκλειο, το Αντικριστό στα Χανιά, οι Λουκουμάδες Κτιστάκη στην Αθήνα και το Χαρούπι στη Θεσσαλονίκη.

Ακολουθούν οι γευστικές προτάσεις από Ιαπωνία, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τα τουρκικά πιάτα να καταλαμβάνουν την έβδομη θέση.

TASTEATLAS AWARDS 2022: BEST CUISINES

Don’t hate us, we just count the ratings. ¯\_(ツ)_/¯https://t.co/PAGoI6vU2T

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 21, 2022