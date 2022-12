Με το σκάνδαλο χρηματισμού στην καρδιά της Ευρώπης να παίρνει διαστάσεις και εν αναμονή της απόφασης για την Εύα Καϊλή, το Charlie Hebdo σχολιάζει με ένα εξαιρετικά αιχμηρό σκίτσο το Qatargate στο εξώφυλλό του.

Στο σκίτσο παρουσιάζεται ένας Εμίρης του Κατάρ ιδιαίτερα ευτυχισμένος, έχοντας δύο γυναίκες καθισμένες στα πόδια του, με χαρτονομίσματα να ξεχειλίζουν από τα ρούχα τους. Θέλοντας να σχολιάσει με καυστικό τρόπο το σκάνδαλο που πλήττει την καρδιά της Ευρώπης, το Charlie Hebdo το αποτύπωσε με σεξιστικό τρόπο.

Στο δεξί του πόδι κάθεται μια γυναίκα με φόρεμα από το οποίο ξεχειλίζουν χρήματα, ενώ στο αριστερό μία ακόμη γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας με κουστούμι. Και από τα ρούχα αυτής της γυναίκας ξεχειλίζουν χρήματα.

Heureux comme un Qatari en Europe !

