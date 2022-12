Πόσες φορές δεν έχετε κοιτάξει τον νυχτερινό ουρανό και δεν έχετε αναρωτηθεί αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν; Σίγουρα αρκετές… Ένας άνδρας από το βόρειο Γιορκσάιρ έχει την απάντηση, αφού, όπως ισχυρίζεται, όχι μόνο έχει συναντήσει εξωγήινους αλλά έχει πολεμήσει και σε διαγαλαξιακό πόλεμο.

Ο Russ Kellett, όπως είναι το όνομά του, τα τελευταία 30 χρόνια έχει πέσει 60 φορές θύμα απαγωγής των εξωγήινων, ενώ ως «σούπερ στρατιώτης» έχει πολεμήσει εξωγήινες φυλές, τόσο στη Γη, όσο και στο διάστημα. Μάλιστα, έχει και σχετικά βίντεο που αποδεικνύουν όσα ισχυρίζεται.

Σύμφωνα με τη mirror.co.uk., ο 58χρονος σήμερα Kellett, είδε για πρώτη φορά UFO στα 16 του χρόνια. Τότε απήχθη επιστρέφοντας σπίτι του και κατέληξε σε ένα χειρουργικό κρεβάτι, με πλάσματα 15 μέτρων που έμοιαζαν με τον Δράκουλα να βρίσκονται γύρω του. Κάπως έτσι ξεκίνησε η «γνωριμία» του με τους εξωγήινους, ενώ ακολούθησαν και άλλες 59 απαγωγές.

«Με έχουν απαγάγει τουλάχιστον 60 φορές. Η πρώτη φορά ήταν στα 16 μου όταν πήγαινα σπίτι με το μηχανάκι μου. Πέρασα μέσα από ένα τούνελ που δεν είχα ξαναδεί και το επόμενο πράγμα που ήξερα, ήταν πως ήμουν σε μια χειρουργική επέμβαση οδοντιάτρου, με εξωγήινους άντρες ύψους 15 μέτρων, που μοιάζουν πολύ με τον Δράκουλα χωρίς τα αιχμηρά δόντια, να με περιβάλλουν», δηλώνει ο ίδιος. .

Παράλληλα, τονίζει ότι έχει συναντήσει και πολεμήσει πολλές εξωγήινες φυλές και διευκρινίζει ότι τέσσερις ανθρώπινες ώρες, μπορεί να είναι τέσσερα χρόνια μέσα στο εξωγήινο διαστημικό αεροσκάφος.

Ο Kellett, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, έχει στην κατοχή του και βίντεο από την ακτή File. Ένα βράδυ είδε μια κόκκινη σφαίρα φωτός να καταδιώκεται από δύο μαχητικά στο νυχτερινό ουρανό. Βγήκε έξω από το σπίτι του και άρχισε να απαθανατίζει αυτά τα περίεργα φώτα.

«Ανακάλυψα το βίντεο αφού ξεκαθάριζα τα αρχεία μου. Ήταν αργά ένα βράδυ και πήγαινα να βγάλω τα σκουπίδια αφού είχα τελειώσει το τσάι μου, όταν ξαφνικά είδα αυτή τη γιγάντια κόκκινη σφαίρα φωτός να καταδιώκεται από δύο μαχητικά αεροσκάφη. Η σφαίρα εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο, με τα μαχητικά αεροσκάφη να βγαίνουν από την άλλη πλευρά, αλλά δεν είδα ποτέ ξανά την κόκκινη σφαίρα. Αποφάσισα να ξαναβγώ έξω και να το ερευνήσω με την κάμερά μου, έχοντας τα μάτια μου στον ουρανό καθώς περπατούσα προς την ακτή», περιγράφει.

Και προσθέτει: «Εντόπισα ξανά τα μαχητικά αεροσκάφη και συνειδητοποίησα ότι κατευθύνονταν προς κάτι που έμοιαζε με έξι αιωρούμενα φώτα στον ουρανό. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα».

Ο ίδιος θεωρεί ότι τα UFO είχαν έρθει από μια μυστική βάση από τη Βόρεια Θάλασσα.

«Νομίζω ότι οι εξωγήινοι έχουν μια σειρά από μυστικές βάσεις διασκορπισμένες σε όλη την υδρόγειο, στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών, έτσι ώστε εμείς οι άνθρωποι να μην μπορούμε να τις βρούμε. Τόσα πολλά έχουν συμβεί στην περιοχή του Filey Bay και η θαλάσσια βάση πρέπει να είναι πολύ κοντά», σημειώνει.

Μετά την απίστευτη παρατήρησή του, ο 58χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τα μέλη της οικογένειάς του εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πόσο καιρό έλειπε.

Russ Kellett claims he’s been abducted by aliens 60 times and has footage to prove ithttps://t.co/Z9rB7kWbss

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 5, 2022