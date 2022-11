Την Βρετανία σύντομα πρόκειται να επισκεφθεί το πρώτο κύμα ψύχους για φέτος προερχόμενο από την Ρωσία. Να υπενθυμιστεί πως ήδη έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας με την ονομασία «ARIEL» που θα σαρώσει τη χώρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το βαρομετρικό αυτό έχει προκαλέσει θερμοκρασίες έως και -45 βαθμούς Κελσίου στη Ρωσία και αναμένεται να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες μέρες με έναν ανατολικό άνεμο να σαρώνει προς τα δυτικά όλη την Ευρώπη. Το Met Office ωστόσο υποβάθμισε αυτές τις προειδοποιήσεις, κάνοντας λόγο για πτώση της θερμοκρασίας στους 7 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες και όχι για «ασυνήθιστο κρύο».

⚠️ Mist and fog will lead to difficult driving conditions this morning, and the fog will linger all day in some in places

🌤️ Away from the fog it will be a frosty but sunnier start to the day pic.twitter.com/NEAEFinDPC

— Met Office (@metoffice) November 29, 2022