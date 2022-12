Σαν βόμβα έσκασε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο χωρισμός της Ζιζέλ Μπούντχεν και του Τομ Μπρέιντι. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας και έχοντας αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, το γνωστό μοντέλο και ο αθλητής αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Τότε κάποιοι ήθελαν το ζευγάρι να παίρνει διαζύγιο λόγω της επιστροφής του Μπρέιντι στο ποδόσφαιρο, ενώ άλλοι κατηγορούσαν τη Ζιζέλ για απιστία.

Όπως αποδεικνύεται όμως, οι λόγοι είναι μάλλον πολύ διαφορετικοί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μarca, το ζευγάρι καταστράφηκε οικονομικά, μετά την κατάρρευση του κρυπτονομίσματος FTX. Προκειμένου λοιπόν, να καλύψει το σκάνδαλο ανακοίνωσε ότι χωρίζει, ώστε να «παραπλανήσει» την κοινή γνώμη και να αποκρύψει την αλήθεια από τον Τύπο.

Was FTX collapse at the heart of Tom Brady and Gisele Bundchen’s divorce? https://t.co/h3f0MRkKLF via @marca

— Janice M Wyatt (@yitwow) November 27, 2022