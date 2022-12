Ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι χορήγησε χθες Κυριακή την αλβανική υπηκοότητα στην αλβανικής καταγωγής βρετανίδα ποπ σταρ Dua Lipa (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) για τον ρόλο της στη διάδοση της φήμης των Αλβανών διεθνώς μέσω της μουσικής της.

Ο Μπαϊράμ Μπεγκάι είπε ότι η Λίπα έλαβε την υπηκοότητα ενόψει της 110ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, προσθέτοντας ότι θεωρούσε τιμή του να το πράξει επειδή η καλλιτέχνιδα έκανε διάσημους τους Αλβανούς σ’ όλο τον κόσμο.

Δείτε ακόμα – Dua Lipa : Απαντά δημόσια για την ανάρτηση με την «Μεγάλη Αλβανία»

«Θα είμαι κι’ εγώ Αλβανίδα με χαρτιά», είπε η Λίπα πριν δώσει τον όρκο της υπηκοότητας στο δημαρχείο των Τιράνων, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) November 27, 2022