Γεννημένος σταρ, μια χαρισματική προσωπικότητα, ένας λαμπερός καλλιτέχνης που έφυγε νωρίς. Πληθωρικός σε όλες τις πτυχές της ζωή του, δεν δίστασε ποτέ να υπερασπιστεί τις πεποιθήσεις του και να παλέψει για την ελευθερία του. Η ζωή του έληξε άδοξα, στις 24 Νοεμβρίου του 1991, όταν εκείνος ήταν μόλις 45 χρόνων. Λίγους μήνες νωρίτερα από την ανακάλυψη των επαναστατικών αντιρετροϊκών φαρμάκων για το AIDS.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του και οι Qween

Ο Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας. Mε περσική καταγωγή, το πραγματικό του όνομα ήταν Φαρόκ Μπουλσάρα.

Ξεκίνησε την περιπέτειά του στη μουσική από τα εφηβικά του χρόνια, με το πενταμελές συγκρότημα Hectics στο κολlέγιο της Βομβάης, όπου ήταν έγκλειστος. Εκεί, οι φίλοι του τού απέδωσαν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Φρέντι, με το οποίο πορεύτηκε στην υπόλοιπη ζωή του.

Το 1969 συμμετείχε στο συγκρότημα από το Λίβερπουλ με όνομα Ibex, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Wreckage. Μπήκε στην μπάντα The Dovedale Towers για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και, όταν αυτή απέτυχε, μπήκε στους Sour Milk Sea, οι οποίοι επίσης διαλύθηκαν στις αρχές του 1970. Οι Smile διαλύθηκαν όταν ο Τιμ Στάφελ αποχώρησε και επανενώθηκαν τον Απρίλιο του 1970 με την προσθήκη του Μέρκιουρι (φωνητικά). Ο Τζον Ντίκον (μπάσο) εισήλθε στην μπάντα το 1971.

Ο Μέρκιουρι επέλεξε για το συγκρότημα το καινούργιο όνομα «Queen». Περίπου την ίδια περίοδο άλλαξε και το επίθετό του, Μπουλσάρα, σε Μέρκιουρι.

Μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία, που παρέμεινε στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών στη Μ. Βρετανία για τουλάχιστον 9 εβδομάδες.

Η σόλο καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Πριν, όμως, κυκλοφορήσει το πρώτο του σόλο άλμπουμ, είχε εμφανιστεί με το όνομα Λάρι Λιούρεξ, ηχογραφώντας μια εκτέλεση του I Can Hear Music που πρώτοι είχαν πει οι Beach Boys.

Το 1990 επέστρεψε στο στούντιο, αυτήν τη φορά για να ηχογραφήσει μαζί με τους Queen το άλμπουμ Innuendo, το τελευταίο πριν αποσυρθεί από τη δισκογραφία.

Η προσωπική ζωή, η αμφιφυλοφιλία και τα φώτα της δημοσιότητας

Σύντροφος του Μέρκιουρι ήταν για αρκετά χρόνια της δεκαετίας του 1970 η Μαίρη Όστιν, την οποία γνώρισε μέσω του Μπράιαν Μέι και για την οποία έγραψε και το τραγούδι Love of My Life. Αρραβωνιάστηκαν το 1973, ωστόσο η σχέση τους έληξε όταν ο Μέρκιουρι παραδέχτηκε την αμφιφυλοφιλία του.

Οι δύο διατήρησαν στο εξής στενή φιλία και αργότερα η Όστιν έγινε η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Μέρκιουρι ζούσε στη Νέα Υόρκη και στο Μόναχο, όπου ηχογράφησε διάφορα άλμπουμ έχοντας σχετικά ήσυχη προσωπική ζωή. Στα μέσα της δεκαετίας μετακόμισε στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Σύντροφός του από το 1985 μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ο Τζιμ Χάτον, τον οποίο γνώρισε σε ένα κλαμπ.

H σπουδαία ιδιόμορφη φωνή του

«Η φωνή του κλιμακωνόταν μέσα σε λίγα μέτρα από το βαθύ, βραχνό ροκ γρύλισμα, σε λαμπερό τενόρο, και μετά σε τέλεια οξεία κολορατούρα, καθάρια και κρυστάλλινη στα πάνω άκρα της.», είχε δηλώσει ο βιογράφος Ντέιβιντ Μπρεντ περιγράφωντας την φωνή του Μέρκιουρι. Ενώ ο Ντέιβιντ Μπόουι είχε πει:

«Από όλους τους πιο θεατρικούς ροκ σόουμαν, ο Φρέντι το πήγε μακρύτερα απ’ όλους, το έφτασε στα άκρα. Και βεβαίως, πάντα μου θαύμαζα έναν άντρα που φοράει κολάν. Τον είδα μόνο μια φορά σε συναυλία και, όπως λένε, ήταν σίγουρα ο τύπος που μπορούσε να κρατήσει ένα ολόκληρο κοινό μες στην χούφτα του.»

Το Aids, η μάχη με την ασθένεια και ο Τύπος

Τον Οκτώβριο του 1986, ο βρετανικός τύπος ανέφερε ότι ο Μέρκιουρι έκανε αιματολογικές εξετάσεις για HIV/AIDS στην κλινική Harley Street. Ο ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας The Sun, Χιου Γουάιτοου, ρώτησε τον Μέρκιουρι σχετικά με την ιστορία στο Heathrow Airport, καθώς επέστρεφε από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Τότε, ο Μέρκιουρι αρνήθηκε ότι έπασχε από την ασθένεια. Σύμφωνα με τον σύντροφό του, Τζιμ Χάτον, ο Μέρκιουρι διαγνώστηκε με AIDS στα τέλη του Απριλίου του 1987.

Στις 23 Νοεμβρίου 1991 ο τραγουδιστής έκανε ανακοίνωση στον τύπο, που είχε κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσινγκτον στο Λονδίνο, ότι έπασχε από AIDS.Μία μέρα αργότερα πέθανε στο σπίτι του. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά του οι γονείς του και η Μαίρη Όστιν (πρώην συντρόφισσά του). Ωστόσο, σε καθημερινή 24ωρη βάση μαζί του ήταν ο έξι χρόνια σύντροφός του, Τζιμ Χάτον, ο Πίτερ Φρίστοουν (προσωπικός του γραμματέας και στενός φίλος) και ο Τζο Φανέλι (πρώην εραστής και σεφ του).

Η τελευταία επιθυμία, η αποτέφρωση και η αλήθεια που δεν έμαθαν ποτέ οι γονείς

Ο Φρέντι αρνήθηκε να βγάλει τη βέρα του καθώς πέθανε και αποτεφρώθηκε με αυτήν. Ο Τζιμ έβαλε στο φέρετρό του το αρκουδάκι που είχε χαρίσει στον Φρέντι ώστε να έχει παρηγοριά ακόμη και στον θάνατο. Αν και η σχέση ήταν ένα φανερό μυστικό στον Τύπο ο Φρέντι ποτέ δεν είπε στους γονείς του ότι ήταν ομοφυλόφιλος κι ενώ ο Τζιμ ήταν στο πλευρό του. Έλεγε ότι ο φίλος του κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο.