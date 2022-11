Η Γεωργία έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν έχει ωστόσο ευθυγραμμιστεί με τη Δύση και στην επιβολή κυρώσεων.

Επιχειρώντας να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, η ηγεσία της Τιφλίδας διατήρησε την πολιτική εισόδου χωρίς βίζα για τους Ρώσους υπηκόους, που έχουν αυτόματα δικαίωμα διαμονής ενός έτους.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έφτασαν σε αριθμό τους 112.000 μέσα στο τρέχον έτος, πολλοί ιδρύοντας στη γειτονική χώρα νέες εταιρείες, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα.

Για πολλούς Γεωργιανούς ωστόσο το σκηνικό αυτό -με Ρώσους να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε μια χώρα που η Μόσχα είχε κηρύξει πριν από λίγο χρόνια τον πόλεμο- φαντάζει το λιγότερο σουρεαλιστικό.

Σε μέρος του πληθυσμού έχει επίσης πυροδοτήσει ένα κύμα αμφισβήτησης, συχνά με συνομωσιολογικές έως και ρατσιστικές τάσεις.

Η θεωρία είναι ότι, σε αντίθεση με όσους έφυγαν για ιδεολογικούς λόγους από τη Ρωσία με την κήρυξη του πολέμου στην Ουκρανία -μάλιστα συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις την Τιφλίδα κατά του Κρεμλίνου- το νέο κύμα είναι περισσότερο… οπορτουνιστικό και, κατά συνέπεια, πιο επίφοβο.

Κατά την κοινή λογική, έφυγαν από την πατρίδα τους για να μην επιστρατευτούν και πεθάνουν στα μέτωπα ενός πολέμου, στον οποίο τελικά εξέφρασαν όψιμα και ιδιοτελώς την αντίθεσή τους.

Το κλίμα καχυποψίας προϋπήρχε πάντως της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία. Δημοσκόπηση του περασμένου Αυγούστου από το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο, μια αμερικανική ΜΚΟ, έδειξε ότι η πλειοψηφία των Γεωργιανών πιστεύει ότι η Ρωσία δρα για να διαλύσει τη χώρα τους. Το 76% πιστεύει ότι η Ρωσία αποτελεί σημαντική απειλή για τους γείτονές της.

Οι μαζικές αυξήσεις Ρώσων μεταναστών -συνήθως με… κομπόδεμα- έχουν οδηγήσει εν τω μεταξύ σε άνοδο τις τιμές των ενοικίων στην Τιφλίδα έως και κατά 80%, προκαλώντας μια πρωτόγνωρη στεγαστική κρίση.

Πλέον τα συνθήματα με σπρέι σε τοίχους στην γεωργιανή πρωτεύουσα που καλούν τους Ρώσους να «πάνε σπίτι τους» έχουν αρχίσει να πληθαίνουν.

