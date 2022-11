Όρκο να τηρεί και να προστατεύει τους νόμους και το Σύνταγμα παίρνει κάθε κυβέρνηση στη αρχή της θητείας της. Να υπηρετήσει το γενικό συμφέρον του λαού προφανώς προστατεύοντας και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα -όπως αυτό του απορρήτου της επικοινωνίας- από οποιοδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή λογισμικό, για να μιλήσουμε με όρους της εποχής. Δεν δεσμεύεται μόνο να μην δημιουργήσει η ίδια κάποια απειλή, αλλά να προλάβει και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από όπου και αν αυτός προέρχεται.

Κοινώς δεν αρκεί μόνο να μην αγοράσεις το Predator, αλλά να ελέγξεις και να διασφαλίσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα.

Ακόμη λοιπόν και ο καλόπιστος -σε βαθμό αφέλειας, βέβαια, αφού τα κενά και τα λογικά άλματα στο κυβερνητικό αφήγημα για τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις αυξάνονται μέρα με τη μέρα ανησυχητικά- πολίτης, που έχει πειστεί απολύτως από τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι ουδέποτε κρατική υπηρεσία αγόρασε και χρησιμοποίησε το κακόβουλο λογισμικό Predator, αισθάνεται ανασφάλεια και προδοσία όταν διαβάζει ότι το Predator, το αρπακτικό κατοχυρωμένων συνταγματικά ελευθεριών και δικαιωμάτων, βρίσκεται στην Ελλάδα ήδη από το 2021, ίσως και νωρίτερα.

Το έγκριτο ερευνητικό ινστιτούτο Citizen Lab ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 μιλά για πελάτες του Predator στην Ελλάδα. Επίσης ήδη από τότε επιβεβαιώνει για την περιβόητη εταιρεία Intellexa, ότι λειτουργεί στην Ελλάδα και μάλιστα πουλάει και σε ξένους πελάτες κακόβουλο λογισμικό. Επικαλείται μάλιστα άρθρο της Haaretz του 2020 για επιχειρηματία που έχει κάνει αγωγή σε Δικαστήριο του Τελ Αβίβ στην Intellexa για κυβερνο-όπλα.

Μήπως ούτε σε αυτές τις πληροφορίες είχε πρόσβαση η κυβέρνηση; Η αποδελτίωση του ξένου Τύπου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα ξεψαχνίζονται. Στη λέξη «Greece» χτυπάει καμπανάκι. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα τόσο κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα.

Γιατί δεν έγινε έλεγχος;

Γιατί οι αρμόδιες Αρχές δεν έψαξαν ποιοι είναι οι πελάτες στην Ελλάδα που ζητάνε το παράνομο Predator ήδη από το 2021; Ποιος και ποιον ήθελε να παρακολουθήσει και γιατί; Εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και μιλάμε για θεσμική εκτροπή, εμπλέκονται παρακρατικά κέντρα εξουσίας με δόλιους σκοπούς, εμπλέκονται επιχειρηματίες και μιλάμε για επικίνδυνη στρέβλωση του ανταγωνισμού με προεκτάσεις στην οικονομία;

Επίσης γιατί δεν ελέγχθηκε η εταιρεία Intellexa που διακινεί το παράνομο Predator, γιατί νόμος που απαγορεύει στην Ελλάδα τα κακόβουλα λογισμικά υπάρχει, ανεξαρτήτως αν ο πρωθυπουργός που έξαλλος –χωρίς να λείπουν όσοι εντόπισαν στην οργή αυτή και ενδείξεις ενοχής- δεσμεύτηκε για την αυστηροποίησή του. Δεν εφαρμόστηκε γιατί δεν ήταν όσο αυστηρός έπρεπε;

Ίσως τότε να ήταν πιο εύκολο να ξεδιαλύνει κανείς το ομολογουμένως πολύ μπλεγμένο πλέον κουβάρι εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονται, με δαιδαλώδεις διαδρομές εντός και εκτός συνόρων, εταιρείες κελύφη, αχυρανθρώπους διαχειριστές, «κουμπάρους» που κινούν τα νήματα και μαζί με «κολλητούς» γίνονται πάμπλουτοι.

Από τη μόνιμη επωδό της κυβέρνησης μέχρι πρότινος «Predator δεν υπάρχει» όταν έσκασε το σκάνδαλο των υποκλοπών το καλοκαίρι και το υποβάθμιζε, στη φθινοπωρινή σονάτα ψέλλισε για υπόθεση ιδιωτών που θα ερευνηθεί, με τον πρωθυπουργό στη πρόσφατη συνέντευξή του (ΑΝΤ1) να δηλώνει ευθαρσώς «Ουδέποτε ισχυρίστηκα -και η κυβέρνηση δεν ισχυρίστηκε- ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator».

Το νέο ερώτημα είναι πότε το έμαθε η κυβέρνηση; Το ήξερε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και δεν έκανε απολύτως τίποτα;

Τα αμείλικτα αυτά ερωτήματα που συνεχώς αυξάνονται μαζί με τις αποκαλύψεις, τις λίστες με ονόματα που παρακολουθούνταν, την Εξεταστική Επιτροπή, που χαρακτηρίζεται «παρωδία» -με την συνεχή «επίκληση απορρήτου» από τους αρμόδιους φορείς να αφήνει στο σκοτάδι τα μέλη της, και τους μάρτυρες-κλειδιά να μην εμφανίζονται ποτέ-, σκιάζουν τις κυβερνητικές και πρωθυπουργικές δεσμεύσεις για «άπλετο φως» στην πολύ σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών που απειλεί τη Δημοκρατία με εκφυλισμό.

Τις σκιές αυτές εντόπισε και επισήμανε και η ερευνητική επιτροπή του Ευρωκοινουβουλίου (PEGA) επικρίνοντας δριμύτατα τις αρμόδιες Αρχές για την αδράνειά τους ειδικά σε ότι αφορά την ενδελεχή έρευνα των εταιρειών που εμπορεύονται το Predator, καθώς και των επιχειρηματιών που έχουν τον έλεγχό τους, όπως οι Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος, των οποίων την παρουσία στην Εξεταστική μαζί με τον κουμπάρο του τελευταίου και ανιψιό του πρωθυπουργού και γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού πριν παραιτηθεί λόγων υποκλοπών, Γρηγόρη Δημητριάδη, ζητούσε μετ’ επιτάσεως και η Αντιπολίτευση.

Στο προσχέδιο της έκθεσης συμπερασμάτων της PEGA μόνο η διάθεση για άπλετο φως δεν καταγράφεται. Αντίθετα, σημειώνει πως «παρά το γεγονός ότι η χρήση spyware είναι παράνομη στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να υπάρχει έντονη αναζήτηση για την προέλευση της συγκεκριμένης επίθεσης spyware».

Και προσθέτει: «Οι αποκαλύψεις σχετικά με τη χρήση spyware αλλά και της ΕΥΠ για την παρακολούθηση δημοσιογράφων, περιγράφουν μια πολύ ανησυχητική ιστορία, ενός περίπλοκου και αδιαφανούς δικτύου σχέσεων, πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, ευνοιών, νεποτισμού και πολιτικής επιρροής.»

Το κλίμα έχει βαρύνει επικίνδυνα. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι πολίτες που πλέον κοιτούν καχύποπτα το κινητό τους, ψάχνουν όλες τις επαφές τους και τα μηνύματα που έχουν λάβει απαιτούν απαντήσεις.

Τα τεκμήρια για την παρουσία του Predator από το 2021

Η αποκαλυπτική έρευνα του Citizen Lab το 2021 που περιλαμβάνει και τα παραπάνω πολύ ενδιαφέροντα για την Ελλάδα ευρήματα αφορά την παρακολούθηση δύο Αιγύπτιων αντιφρονούντων με λογισμικό κατασκοπείας Predator.

«Ο εξόριστος Αιγύπτιος πολιτικός Αϊμάν Νουρ και ένας παρουσιαστής δημοφιλούς τηλεοπτικού ενημερωτικού προγράμματος που διατηρεί την ανωνυμία του, υπήρξαν θύματα παρακολούθησης, πιθανότατα από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, το οποίο κατασκευάστηκε και πωλήθηκε από την μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστή εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού κατασκοπείας Cytrox.» αναφέρεται.

Το τηλέφωνο του Αϊμάν Νουρ, προστίθεται, είχε μολυνθεί ταυτόχρονα από το spyware Pegasus της ισραηλινής NSO Group.

Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή σάρωση για διακομιστές spyware Predator και βρήκαμε πιθανούς πελάτες Predator στην Αρμενία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ινδονησία, τη Μαδαγασκάρη, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τη Σερβία, επισημαίνει το citizen lab.

«Η Cytrox αναφέρει ότι αποτελεί μέρος της Intellexa, της λεγόμενης «Star Alliance of spyware», η οποία δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί την NSO Group και η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «με έδρα την ΕΕ και ρυθμιζόμενη, με έξι τοποθεσίες και εργαστήρια Ε&Α σε όλη την Ευρώπη»».

Το κουβάρι των εξελίξεων άρχισε να ξετυλίγεται όταν το iPhone του Νουρ άρχισε να υπερθερμαίνεται. Ο ίδιος απευθύνθηκε στο Citizen Lab και έπειτα από έρευνα αποκαλύφθηκε πως οι δύο στόχοι είχαν «κολλήσει» το Predator από τον Ιούνιο του 2021 και το Pegasus στις 3 Μαρτίου του 2021.

Ποιος είναι ο Αϊμάν Νουρ

Ο Αϊμάν Νουρ είναι ο πρόεδρος του αντιπολιτευτικού αιγυπτιακού κόμματος «Ένωση των Αιγυπτιακών Εθνικών Δυνάμεων». Είχε διεκδικήσει την προεδρία της χώρας του εναντίον του Χόσνι Μουμπάρακ το 2005 και μετά από τις εκλογές καταδικάσθηκε σε κάθειρξη τεσσάρων ετών για πλαστογραφία όταν κατέθεσε αίτηση για να δημιουργήσει το δικό του κόμμα- κατηγορία που θεωρήθηκε ευρέως ως «πολιτικά εμπνευσμένη».

Το 2009 και μετά από διεθνείς πιέσεις ο Νουρ αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας και το 2012 ήταν υποψήφιος για την αιγυπτιακή προεδρία με το κόμμα Ghad Al-Thawra. Το 2013 εναντιώθηκε στο στρατιωτικό πραξικόπημα του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι με αποτέλεσμα την διαφυγή του στο Λίβανο. Το 2015 κατέφυγε στην Τουρκία όπου μέχρι και σήμερα κατοικεί.

Η Cytrox και η εμπλοκή του Ντίλιαν

Η ισραηλινή εταιρεία Cytrox είναι μια εταιρεία συλλογής ψηφιακών πληροφοριών μέσω χάκινγκ. Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει από τη Βόρεια Μακεδονία, όπου ξεπήδησε ως νεοφυής επιχείρηση ενώ ο CEO της είναι ο Ίβο Μαλινκόβσκι. Πλέον υπάρχει εταιρική παρουσία της εταιρείας τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ουγγαρία.

«Οι ισραηλινές εταιρείες της Cytrox ιδρύθηκαν το 2017 ως Cytrox EMEA Ltd. και Cytrox Software Ltd. Ίσως παίρνοντας μια ιδέα από το εγχειρίδιο εταιρικής συσκότισης της Candiru, και οι δύο αυτές εταιρείες μετονομάστηκαν το 2019 σε Balinese Ltd. και Peterbald Ltd., αντίστοιχα. Παρατηρήσαμε επίσης μία οντότητα στην Ουγγαρία, την Cytrox Holdings Zrt, η οποία ιδρύθηκε επίσης το 2017. Τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος, πιστεύουμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Cytrox είναι ο Ivo Malinkovksi, όπως αναφέρεται στη σελίδα του στο LinkedIn. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιωτικός πλέον λογαριασμός του Malinkovksi στο Instagram περιλαμβάνει εικόνα που τον απεικονίζει το 2019 μπροστά από τις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο».

Σύμφωνα με έκθεση του περιοδικού Forbes (2019) η Cytrox «διασώθηκε» από τον γνωστό ισραηλινό επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει διατελέσει πρώην στέλεχος του ισραηλινού στρατού και διοικητής της περιβόητης μονάδας ψηφιακού πολέμου Unit 81. Ταυτόχρονα ο Ντίλιαν είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, WiSpear, (η οποία φαίνεται να έχει μετονομαστεί σε Passitora Ltd.) με έδρα στη Λεμεσό της Κύπρου και φέρεται να απέκτησε την Cytrox το 2018 σύμφωνα με το Atooro Fund.

Ο Dilian είναι επίσης γνωστός ως ο ιδρυτής της Circles, εταιρεία επιτήρησης δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Τον Δεκέμβριο του 2020, το Citizen Lab δημοσίευσε έρευνα σχετικά με τους κυβερνητικούς πελάτες της Circles. Ο Dilian είναι επίσης ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Intellexa. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών ή ιδιωτικής κατασκοπείας.

Ο «όμιλος» Intellexa

Το Citizen Lab επισημαίνει ήδη από το 2021 ότι πρόσθετη έρευνα σχετικά με την Intellexa και τις εταιρείες που αποτελούν αυτή τη συμμαχία μάρκετινγκ θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εμπορικής επιτήρησης χρησιμοποιούν πολύπλοκες επιχειρηματικές δομές και χρησιμοποιούν μέτρα που συσκοτίζουν τις δραστηριότητές τους.

Η έρευνα του Citizen Lab αποκάλυψε πως το λογισμικό κατασκοπείας Predator χρησιμοποιείται από πελάτες της Cytrox σε πολλές χώρες, μέχρι και στην Κύπρο.

Συγχρόνως, αναφέρεται πως η Cytrox είναι μέλος του κονσόρτσιουμ εταιρειών Intellexa του Ντίλιαν. Το κονσόρτσιουμ περιλαμβάνει την Nexa Technologies (πρώην Amesys), WiSpear/Passitora Ltd., Cytrox, και Senpai, μαζί με άλλες ανώνυμες επιχειρηματικές οντότητες.

Το Citezen Lab υπογραμμίζει πως η Intellexa που αρχικά είχε την έδρα της στην Κύπρο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, λειτουργεί πλέον από την Ελλάδα, η οποία αναφέρεται επίσης ως η τοποθεσία του ιδρυτή της Ντίλιαν στο LinkedIn. Μια προκαταρκτική εξέταση των εγγράφων του εταιρικού μητρώου δείχνει ότι η κοινοπραξία έχει εταιρική παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα (Intellexa S.A.), αλλά και στην Ιρλανδία (Intellexa Limited). Οι καταχωρίσεις Dun & Bradstreet για την Intellexa S.A. και την Intellexa Limited σημειώνουν τη Sara-Aleksandra Fayssal Hamou (ή Sara Hamou) ως βασική διευθύντρια και στις δύο εταιρείες. Η Hamou φέρεται να είναι η δεύτερη σύζυγος του Ντίλιαν, Σάρα-Αλεξάνδρα Φαϊσσαλ Χάμου (ή Σάρα Χάμου).