Ουζμπέκοι εργάτες σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην πόλη Οριόλ της δυτικής Ρωσίας, στους οποίους επιδόθηκαν χαρτιά επιστράτευσης και οι οποίοι κλήθηκαν να εμφανιστούν στο πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο, ζήτησαν από τον πρόεδρο της χώρας τους να βοηθήσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ ενός τοπικού εντύπου.

Η Μόσχα ξεκίνησε την επιστράτευση -την πρώτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο– τον περασμένο μήνα καθώς η στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία δεν εξελισσόταν καλά και οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να χάνουν έδαφος.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες έχουν έκτοτε εγκαταλείψει τη Ρωσία για να αποφύγουν να σταλούν στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με το βίντεο ρεπορτάζ του Istoki, οι αρχές στην πόλη Οριόλ έστειλαν αυτή την εβδομάδα νέα χαρτιά επιστράτευσης, ανάμεσά τους και σε 50 εργάτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων EcoCity.

Russia forcefully drafts foreign nationals. Here is the story of 50 Uzbek migrant workers who were given a draft notice. pic.twitter.com/nZeC0DRMQr

— Mykhaïlo Golub (@golub) October 27, 2022