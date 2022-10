Ο Ρίσι Σούνακ (Rishi Sunak), τις τελευταίες ώρες θεωρείται το φαβορί για την πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας.

Η πάμπλουτη σύζυγός του, Αξάτα Μούρτι (Akshata Murthy) είναι η κόρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας τεχνολογίας «Infosys» Ναραγιάνα Μούρτι (Narayana Murthy).

Ενώ η μητέρα της Σουντά Μούρτι (Sudha Murthy), είναι η πρώτη γυναίκα μηχανικός που εργάστηκε για την τότε μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας, σύμφωνα με τον Guardian. Είναι περισσότερο γνωστή για το κοινωνικό της έργο και τη συμβολή της στη λογοτεχνία.

Britishers ruled India

Now it’s the time an Indian will rule them

Alll eyes on Rishi Sunak to succeed Liz Truss #RishiSunak pic.twitter.com/9wxuiXhpGN

— Saffron World (@SaffronWorld11) October 24, 2022