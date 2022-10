Να πάρει τάκος θέλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λος Αντζελες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπήκε σε ένα τοπικό μαγαζί για … quesadilla κοτόπουλο και θέλησε όχι μόνο να παραγγείλει αλλά και να πληρώσει, όπως θα έκανε ένας κανονικός πελάτης.

Όταν όμως ο ταμίας του μαγαζιού του είπε πως θα πάρει 50% έκπτωση, ο ίδιος αποφάσισε να δώσει περισσότερα λεφτά χρήματα, λέγοντας στον υπάλληλο: «Κέρνα τον επόμενο πελάτη από εμένα».

Ο 79χρονος πολιτικός πήρε τα τάκος και έφυγε χαμογελαστός, λέγοντας μάλιστα στους υπόλοιπους τι ακριβώς παρήγγειλε.

President Biden stopped by a taco shop in Los Angeles for a chicken quesadilla. pic.twitter.com/RTYR9pjkVH

— The White House (@WhiteHouse) October 17, 2022