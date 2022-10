Μία ακόμη αμήχανη στιγμή φαίνεται ότι θα ταλαιπωρήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Το μικρόφωνο κάμερας τον κατέγραψε να βρίζει, κατά την διάρκεια επίσκεψή του στις πληγείσες από τον τυφώνα «Ίαν» περιοχές της Φλόριντας.

Το περιστατικό αυτό συνέβη μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πλνητάρχης μαζί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις σχετικά με τις καταστροφές από τον τυφώνα Ίαν και την επιχείρηση στήριξης των πληγέντων.

Ο Μπάιντεν συζητούσε με τον δήμαρχο της πόλης Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, Ρέι Μέρφι, όταν έκανε το σχόλιο, που προφανώς νόμιζε ότι δε θα έπιαναν τα μικρόφωνα των τηλεοπτικών συνεργείων.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να συνομιλεί με τον δήμαρχο της πόλης Φορτ Μάιερς, όπου σημειώθηκε βιβλική καταστροφή λόγω του τυφώνα Ίαν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει σε κάποια στιγμή: «Κανείς δεν τα βάζει με έναν Μπάιντεν (Νo one f*** with a Biden)».

Δείτε το βίντεο:

President Biden caught on hot mic saying to mayor of Fort Myers Florida, “No one fu*ks with a Biden”. More of this, please. pic.twitter.com/AZYUoH9K4V

— Mike Sington (@MikeSington) October 5, 2022