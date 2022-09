Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Παρασκευή από άγνωστα αίτια σε ουρανοξύστη της μεγάλης πόλης Τσανγκσά, στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες», μεταδίδει το CCTV.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στον ουρανοξύστη φιλοξενεί τα γραφεία της China Telecom.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από το CCTV δείχνουν τεράστιες φλόγες στο κτίριο, ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από τον ουρανοξύστη αυτόν στην πόλη Τσανγκσά, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν βρισκόντουσαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.

Βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη να έχει καλυφθεί σε όλο το ύψος της από τις φλόγες.

[🔥] Trending!

According to CCTV news, on the afternoon of September 16, a fire broke out in the China Telecom Building in the urban area of ​​Changsha, Hunan Province. At present, the casualties are unknown & firefighters have launched fire fighting and rescue work at the scene pic.twitter.com/XA6ePvbrmV

— Melon House (@Cpop_Melon) September 16, 2022