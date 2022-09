Την πρώτη του ιστορική ομιλία στα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων του βρετανικού Κοινοβουλίου έδωσε σήμερα ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ΄.

Σε τελετή στο Γουεστμίνστερ Χολ, το παλαιότερο κτίριο στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα, ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του και δεσμεύτηκε να τηρήσει την αρχή της συνταγματικής κυβέρνησης, ακολουθώντας το παράδειγμα της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ.

Στην ίδια αίθουσα από την Τετάρτη το βράδυ θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ, που θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο το απόγευμα της Τρίτης.

Στην τελετή ακούστηκε ο νέος εθνικός ύμνος για πρώτη φορά από το 1952, το God Save the King, και ο Κάρολος προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης.

Στη συνέχεια το βασιλικό ζεύγος αναχώρησε για το Εδιμβούργο όπου ο Κάρολος θα συνοδεύσει το απόγευμα τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στον Καθεδρικό Ναό του Σεντ Τζάιλς.

