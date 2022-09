Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου ανακατέλαβε από τις ρωσικές δυνάμεις περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στην αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επανήλθαν υπό ουκρανικό έλεγχο» ανέφερε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, ο διοικητής του ουκρανικού στρατού. «Γύρω από το Χάρκοβο, προωθούμαστε όχι μόνο προς νότον και προς ανατολάς αλλά και προς τον βορρά. Απέχουμε 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα» με τη Ρωσία, διαβεβαίωσε. «Η Ουκρανία συνεχίζει να απελευθερώνει εδάφη κατεχόμενα από τη Ρωσία», τόνισε στην ανάρτησή του στο Telegram, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πτώση του Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα που έχουν υποστεί οι ρωσικές δυνάμεις αφότου απωθήθηκαν από τα περίχωρα του Κιέβου, τον Μάρτιο. Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες άφησαν πίσω τους τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό τους. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ανακατάληψη του Ιζιούμ, όμως ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, ο Άντριι Γέρμακ, ανάρτησε μια φωτογραφία με στρατιώτες στα περίχωρα της πόλης και ένα emoji που εικονίζει σταφύλια. Το όνομα της πόλης σημαίνει «σταφίδα».

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ολέχ Ζντάνοφ, είπε ότι με τις νίκες αυτές ίσως ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση του ουκρανικού στρατού στην περιοχή του Λουγκάνσκ. «Αν δείτε τον χάρτη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η αντεπίθεση θα συνεχιστεί προς την κατεύθυνση του Σβάτοβο-Στάρομπελσκ και του Σεβεροντονέτσκ-Λισίτσανσκ», εκτίμησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Critical Threats και The Study of War έχουν παρουσιάσει ένα χάρτη με την πορεία της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ukraine’s counteroffensive in Kharkiv Oblast as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar pic.twitter.com/RKqCdo2Pr7

— Brady Africk (@bradyafr) September 10, 2022