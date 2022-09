Με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά στο πλευρό της, η Βασίλισσα Ελισάβετ, άφησε την τελευταία της πνοή στο παλάτι του Μπάλμοραλ στη Σκωτία.

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Daily Mail, σε ρεπορτάζ της οποίας, περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Μόνο ο νέος βασιλιάς Κάρολος και η αδερφή του πριγκίπισσα Άννα, που ήδη βρίσκονταν στη Σκωτία, βρέθηκαν δίπλα στην 96χρονη Ελισάβετ τις τελευταίες της στιγμές και πρόλαβαν να την αποχαιρετήσουν.

Ο πρίγκιπας Άντριου, ο πρίγκιπας Έντουαρντ με τη σύζυγό του Σοφία και ο πρίγκιπας Ουίλιαμς αν και έσπευσαν στη Σκωτία, φαίνεται ότι δεν πρόλαβαν να αποχαιρετίσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ όσο ήταν εν ζωή.

Τελευταίος, κατά την ίδια πηγή, έφτασε στο παλάτι του Μπάλμοραλ ο πρίγκιπας Χάρι ο οποίος φέρεται να πέρασε την πύλη του στις 10 το βράδυ της Πέμπτης, περίπου 1,5 ώρα, δηλαδή, μετά την δημόσια ανακοίνωση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο νέος βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ λίγες ώρες πριν την πρώτη ανακοίνωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ στις 14:32 της Πέμπτης ότι οι γιατροί της 96χρονης ήταν «ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας της.

Ο Κάρολος ταξίδεψε στη Σκωτία με το ελικόπτερο της βασίλισσας Ελισάβετ το οποίο απογειώθηκε στις 8:48 το πρωί της Πέμπτης για να τον παραλάβει από το Dumfries House προκειμένου τελικά να φτάσει στο παλάτι του Μπάλμοραλ στις 12:27 το μεσημέρι της Πέμπτης. Εκεί μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο και η σύζυγός του, Καμίλα, η οποία θα φέρει πλέον τον τίτλο της «βασιλικής συζύγου».

Στο παλάτι του Μπάλμοραλ στη Σκωτία βρέθηκε πρώτη η κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, πριγκίπισσα Άννα, η οποία εκτελούσε βασιλικά καθήκοντα σε εκδηλώσεις στη γύρω περιοχή.

Η επόμενη κίνηση των ανθρώπων του παλατιού ήταν να στείλουν τζετ για να μεταφέρει στη Σκωτία τον πρίγκιπια Έντουαρντ, τη σύζυγό του, την οποία η 96χρονη μονάρχης θεωρούσε ως δεύτερη κόρη της, και τον πρίγκιπα Άντριου. Μαζί τους στο ίδιο αεροσκάφος βρέθηκε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σκωτία στις 18:00 με τους στενούς συγγενείς της βασίλισσας Ελισάβετ να περνάνε την πύλη του παλατιού του Μπάλμοραλ στις 19:06, περίπου, δηλαδή, μισή ώρα μετά την ενημέρωση που είχε η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, ότι η 96χρονη μονάρχης είχε πεθάνει.

