Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε αποθήκη πυροτεχνημάτων σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας Γερεβάν, την Κυριακή.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το αρμενικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κοινωνικό δίκτυο δείχνει πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται πάνω από ένα κτίριο.

Ακολουθεί μια ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε το ξέσπασμα πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Δείτε σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη:

WATCH: A massive explosion hit a large market in Armenia’s capital Yerevan on Sunday, setting off a fire and reportedly trapping people under rubble, according to the government ministry and media reports. #Armenia #Yerevan pic.twitter.com/IgCpWIxuxs — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 14, 2022

New footage of a monstrous explosion in the capital of #Armenia appears on the social media. pic.twitter.com/tnEgKcUdKC — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022