Τα τατουάζ είναι μια τέχνη που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολλούς θαυμαστές. Άλλοι διαλέγουν ένα μικρό διακριτικό σχέδιο και άλλοι μεγαλύτερα σχέδια για να κοσμήσουν το σώμα τους. Υπάρχουν όμως, και αυτοί που επιλέγουν να «γεμίσουν» ολόκληρο το κορμί τους με μελάνι.

Μία από αυτούς είναι η 34χρονη Becky Holt. Η Βρετανίδα σταρ του OnlyFans, όχι μόνο τόλμησε να ζωγραφίσει όλο της το σώμα αλλά ακόμη, και ένα απόκρυφο σημείο. Το αιδοίο της.

Ναι, καλά διαβάσατε! Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια χρειάστηκαν πέντε συνεδρίες για να καταφέρει ο καλλιτέχνης να ολοκληρώσει το σχέδιο του στην ευαίσθητη περιοχή της.

«Πονούσα απίστευτα. Είναι πολύ ντροπιαστικό να έχεις έναν καλλιτέχνη ανάμεσα στα πόδια σου, αλλά έπρεπε να το τελειώσω καθώς θέλω το σώμα μου να είναι γεμάτο με τατουάζ», είπε η Βρετανίδα στο Ark Media για την πέμπτη και τελευταία συνεδρία στην οποία υποβλήθηκε στις 5 Ιουλίου.

