Παρά το γεγονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον επέμενε ότι δεν θα παραιτηθεί ακόμα και μέχρι χθες το βράδυ, το «κύμα» παραιτήσεων που συνεχίστηκε σήμερα το πρωί τον ανάγκασε να κάνει πίσω. Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε να παραιτηθεί, αλλά ζητάει να μείνει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι το φθινόπωρο όταν και θα εκλεγεί ο νέος αρχηγός των Τόρις.

Ήδη, πάντως, μια σειρά υπουργοί, πρώην υπουργοί και στελέχη των Συντηρητικών σημειώνουν ότι αυτό το σχήμα δεν είναι βιώσιμο, καθώς ο Τζόνσον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κόμματος. Μάλιστα, οι στοιχηματικές έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν τις προβλέψεις τους για το ποιος είναι φαβορί να τον διαδεχθεί.

Η πρώην υπουργός Άμυνας «εκτοξεύτηκε» στο προσκήνιο ως πιθανό φαβορί το βράδυ της Τρίτης, με τα γραφεία στοιχημάτων να την τοποθετούν ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τζόνσον.

Η βουλευτής έχει επίσης αναδειχθεί σε σταθερό φαβορί μεταξύ των πιστών των Τόρις. Τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης μεταξύ των μελών του κόμματος, που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο από το Conservative Home, την έθεσαν ως τη δεύτερη αγαπημένη επιλογή, ακριβώς πίσω από τον νυν υπουργό Άμυνας, Μπεν Γουάλας.

Η Μορντόντ είχε από καιρό προταθεί για το υπουργικό συμβούλιο ως «Brexiter», αλλά θεωρήθηκε απιστία από τον Τζόνσον, επειδή υποστήριξε τον Τζέρεμι Χαντ. Υπήρξε μία από τις πιο ειλικρινείς υπουργούς όσον αφορά στην κριτική που άσκησε στον πρωθυπουργό σχετικά με το «Partygate» και φαίνεται να προετοιμάζεται για να διεκδικήσει την κορυφαία θέση.

Ο υπουργός Οικονομικών μάλλον αναζωπύρωσε τις ελπίδες του για την ηγεσία με την τολμηρή κίνησή του να παραιτηθεί από το υπουργικό συμβούλιο, έστω και αν ο Σατζίντ Τζάβιντ τον πρόλαβε.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τζόνσον, ωστόσο, το προφίλ του δέχθηκε πλήγμα από το «Partygate» – έλαβε ειδοποίηση για ποινή ορισμένου χρόνου – και από τη δυνητικά πιο επιζήμια διαμάχη για τις οικονομικές υποθέσεις της οικογένειάς του.

Το επεισόδιο αυτό έστειλε τη δημοτικότητά του σε κατακόρυφη πτώση, αφού είχε χτίσει ένα ισχυρό δημόσιο προφίλ, λόγω των συνεντεύξεων Τύπου που έδωσε για να εξηγήσει τα προγράμματα στήριξης του Covid, κερδίζοντας τα εύσημα για την ταχεία δράση του προκειμένου να κρατήσει οικογένειες και επιχειρήσεις στη ζωή.

Ωστόσο, έχει επίσης επικριθεί πρόσφατα για τη βραδύτητά του να βοηθήσει τους ανθρώπους στην κρίση του κόστους ζωής, αλλά και για γκάφες που δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας, όπως η επίδειξη ακριβών προσωπικών αντικειμένων και η κατασκευή πισίνας στην έπαυλή του, στο Γιορκσάιρ. Εξακολουθεί να έχει ορισμένους υποστηρικτές «στο πίσω κάθισμα», που τον θεωρούν ήρεμο και ατάραχο. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι μπορεί να μην θέλει καν την κορυφαία θέση, όσο την επιθυμούν κάποιοι από τον στενό του κύκλο.

Η συζήτηση μέσα στους Τόρις αν θα δεχθούν τον όρο του Μπόρις Τζόνσον, δηλαδή να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το φθινόπωρο, έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Λόρδος Φροστ, ο πρώην υπουργός για το Brexit, τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Την ίδια φράση χρησιμοποιούν πολλά στελέχη των Τόρις.

Επίσης, δύο πρώην υπουργοί δήλωσαν στον Guardian ότι θεωρούν αδύνατο να παραμείνει ο Τζόνσον μέχρι το φθινόπωρο.

Ο Σάιμον Χόαρ, επικεφαλής των Συντηρητικών για τα ζητήματα της Βόρειας Ιρλανδίας σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Οι υπουργοί παραιτήθηκαν εξαιτίας του πρωθυπουργού. Το κόμμα έχασε την εμπιστοσύνη του εξαιτίας του πρωθυπουργού. Είναι πέρα από κάθε λογική ότι ο κ. Τζόνσον μπορεί να παραμείνει στο αξίωμα έστω και προσωρινά. Νέο συνταγματικό έδαφος, αλλά πρέπει να φύγει και φεύγω σημαίνει φεύγω».

Ministers resigned *because* of the PM. The Party lost confidence *because* of the PM. It is beyond credulity that Mr Johnson can stay in office even pro tem. New constitutional territory but he has to go and go means go

Ίσως η πιο σοκαριστική τοποθέτηση για τον Τζόνσον ήρθε από τον Ναντίμ Ζαχάουι, τον καινούργιο υπουργό Οικονομικών. Θυμίζουμε ότι ο Τζόνσον ήθελε να παρουσιάσουν μαζί το νέο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης την ερχόμενη Τρίτη.

Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Σε ανάρτησή του ο Ζαχάουι αναφέρει σχετικά με την παραμονή του Τζόνσον στην πρωθυπουργία: «Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνει μόνο χειρότερο: για εσάς, για το Συντηρητικό Κόμμα και κυρίως για τη χώρα. Πρέπει να κάνετε το σωστό και να φύγετε τώρα».

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022