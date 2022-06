Κάθε βράδυ η Νίκολα Στέρτζον προσπαθεί -κατά παλαιότερη δήλωσή της- να αποφορτίζεται διαβάζοντας έστω και λίγες σελίδες από κάποιο μυθιστόρημα.

Τις ημέρες ωστόσο επιλέγει την ωμή αλήθεια…

«Έπειτα από όλα όσα συνέβησαν -το Brexit, την COVID-19, τον Μπόρις Τζόνσον– είναι καιρός να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό και καλύτερο όραμα», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Σκωτίας και επικεφαλής του κόμματος SNP.

«Είναι καιρός να μιλήσουμε για ανεξαρτησία»…

Η συζήτηση φυσικά δεν ανοίγει πρώτη φορά.

Το θέμα είχε τεθεί σε δημοψήφισμα το 2014, οπότε το «όχι» στην ανεξαρτησία επικράτησε του «ναι» με 55,3%.

Όμως έκτοτε έχουν πολλά αλλάξει.

Προέκυψε το «διαζύγιο» του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ -αν και στο δημοψήφισμα του 2016 η Σκωτία το είχε απορρίψει με ποσοστό 62%.

Μεσολάβησε η περσινή πανηγυρική επανεκλογή της Στέρτζον, η οποία είχε υποσχεθεί ότι θα έφερνε ξανά σε δημοψήφισμα το ερώτημα της ανεξαρτησίας, αμέσως μόλις η Σκωτία θα εξερχόταν από την υγειονομική κρίση με την COVID-19.

Και τώρα, εν μέσω εκτίναξης του πληθωρισμού, το Λονδίνο βρίσκεται σε τροχιά νέας μετωπικής σύγκρουσης με την ΕΕ για το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, διακινδυνεύοντας μέχρι και εμπορικό πόλεμο με τις Βρυξέλλες.

«Αυτή την κρίσιμη περίοδο, παραμένουμε συνδεδεμένοι με ένα βρετανικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που μας υποχρεώνει σε απογοητευτικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα;», έθεσε το δίλημμα η Στέρτζον.

«Ή θα εμπνευστούμε από συγκρίσιμες (με την περιοχή της Σκωτίας) χώρες σε όλη την Ευρώπη;».

Προς επίρρωση παρουσίασε σχετικό έγγραφο με τις επιδόσεις δέκα ευρωπαϊκών χωρών -όπως η Δανία, η Ιρλανδία ή η Νορβηγία- και με τη διαπίστωση ότι είναι «περισσότερο ευημερείς, δίκαιες και ευτυχείς από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Many independent European nations are more successful than the UK.

So why not Scotland?

Discover how we can build a new Scotland together at https://t.co/GSg61IPSTY #ANewScotland pic.twitter.com/TknsJ7btUK

— Scottish Government (@scotgov) June 14, 2022