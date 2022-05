Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας ανακοίνωσε την έγκριση της υποψηφιότητας της χώρας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, η Σουηδία εγκαταλείπει την επί δεκαετίες στάση της αντίθεσης σε μία τέτοια κίνηση, στον απόηχο βέβαια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, συμβάλλοντας παράλληλα στην δημιουργία ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας υπέρ της ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Αντερσον αναμένεται να υποβάλει το επίσημο αίτημα προς την Ατλαντική Συμμαχία εντός των προσεχών ημερών.

Νωρίτερα, βέβαιος ότι δεν θα προβάλει εμπόδια η Τουρκία στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εφόσον υποβάλουν και επισήμως το σχετικό αίτημα, εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Η Τουρκία δεν σκοπεύει να εμποδίσει την ένταξη, επομένως είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που έχει εκφράσει η Άγκυρα κατά τρόπο ο οποίος δεν θα καθυστερήσει την διαδικασία ένταξης» των δύο χωρών, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο.

