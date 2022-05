Ένα tweet του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αναφορικά με μία «πρόταση» για την πάταξη του πληθωρισμού, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει την αντίδραση του ιδρυτή της Amazon , Τζεφ Μπέζος…

Ο Μπάιντεν έγραψε στο Twitter: «Θέλετε να μειώσετε τον πληθωρισμό; Ας βεβαιωθούμε ότι οι πιο πλούσιες εταιρείες θα πληρώσουν το μερίδιο τους».

Ο Μπέζος, του οποίου η εταιρεία έχει επωφεληθεί από φορολογικές εκπτώσεις και μειώσεις, άδραξε την ευκαιρία για να ασκήσει κριτική στον Αμερικανό πρόεδρος, επίσης μέσω του TwitterQ

«Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Παραπληροφόρησης θα πρέπει να επανεξετάσει αυτό το tweet ή ίσως χρειαστεί να σχηματίσει ένα νέο συμβούλιο Non Sequitur», έγραψε ο Μπέζος, και πρόσθεσε:

«Η αύξηση των εταιρικών φόρων είναι καλό να συζητηθεί. Ο περιορισμός του πληθωρισμού είναι κρίσιμος να συζητηθεί. Το να τα συνδυάσεις είναι απλώς λάθος κατεύθυνση».

The newly created Disinformation Board should review this tweet, or maybe they need to form a new Non Sequitur Board instead. Raising corp taxes is fine to discuss. Taming inflation is critical to discuss. Mushing them together is just misdirection. https://t.co/ye4XiNNc2v

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2022