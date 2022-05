Τι σχέση μπορεί να έχει ένας αξιωματούχος της αλβανικής κυβέρνησης με τον Καρίμ Μπενζεμά;

Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια σχέση, ωστόσο όπως φαίνεται ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει πέσει θύμα ληστείας από ένα μέλος της κυβέρνησης της Αλβανίας. Πιο συγκεκριμένα, τον χειμώνα του 2019.

Όπως ανακοινώθηκε, η αστυνομία της Μαδρίτης προχώρησε στη σύλληψη του Άλφρεντ Προντάνι, ο οποίος πέρα από αξιωματούχος της αλβανικής κυβέρνησης, είναι και διευθυντής στη δημόσια εταιρία ύδρευσης, στο Κουρμπίν της Αλβανίας.

Ο Καρίμ Μπενζεμά φέρεται να έπεσε θύμα ληστείας από σπείρα στην οποία το «κεφάλι» ήταν ο Προντάνι. Μάλιστα, ο Αλβανός αξιωματούχος φέρεται να ευθύνεται για ακόμα 40 ληστείες που έχουν σημειωθεί στη Μαδρίτη από το 2013.

Αυτή δεν είναι πάντως η μοναδική φορά που ο Μπενζεμά πέφτει θύμα ληστείας, καθώς και τον περασμένο Γενάρη είχε γνωστοποιήσει πως είχαν μπει στο σπίτι του την ώρα που εκείνος είχε αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Έλτσε.

