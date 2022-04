Αυξάνεται ο φόβος για σκληρό lockdown στο Πεκίνο, όπως στη Σανγκάη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της κινεζικής πρωτεύουσας να κάνουν… επίθεση στα σούπερ μάρκετ και άλλα μαγαζιά με απαραίτητα είδη.

Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο είναι χαρακτηριστικές του πανικού και κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ.

Beijing residents have resorted to panic-buying, amid fears that a lockdown could soon be imposed — as COVID-19 cases in the city of 21 million continued to rise. pic.twitter.com/NCSk9NTkQB

