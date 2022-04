Αντιπολεμικό πλακάτ κρατούσε ο μοναχικός διαδηλωτής που συνελήφθη στο Εκατερίνεμπουργκ της Ρωσίας. Στο πλακάτ ο μοναχικός διαδηλωτής είχε γράψει σκληρό μήνυμα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ευκολότερο να καλύπτεις τις αποτυχίες σου στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική με πόλεμο, είναι ευκολότερο να κάνεις ληστεία του λαού και του κράτους σου», έγραφε το πλακάτ του διαδηλωτή, σύμφωνα με το NEXTA.

In #Yekaterinburg, a man was detained at an anti-war picket with a placard with a quote by #Putin on it:

«It is easier to cover up your failures in the economy and social policy with war, it is easier to conduct robbery of your people and state.» pic.twitter.com/kX0jbZVy2U

