Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε σήμερα μέσω Twitter τον Τζο Μπάιντεν διότι κατηγόρησε για «γενοκτονία» τον ρωσικό στρατό, που προχώρησε σε εισβολή στη χώρα του την 24η Φεβρουαρίου (στη φωτογραφία αρχείου του AP, επάνω, ο Μπάιντεν, αριστερά, και ο Ζελένσκι, δεξιά).

«Αλήθειες από έναν αληθινό ηγέτη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι. «Το να λες τα πράγματα με τ’ όνομά τους είναι απαραίτητο για να αντισταθείς στο κακό», πρόσθεσε.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022